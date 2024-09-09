Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?

Перед US Open Янник Синнер казался самым уязвимым из новой Большой тройки мужского тура. После первой трети сезона он постоянно был в непонятном физическом состоянии, а прямо перед US Open еще и вскрылась допинговая история – и это явный удар по психологическому равновесию.

Но в итоге Карлос Алькарас вылетел во втором круге, Новак Джокович – в третьем. А Синнер остался до конца – и забрал титул.

В финале он обыграл Тэйлора Фрица – 6:3, 6:4, 7:5.

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На этом US Open Синнер продемонстрировал ровно тот же навык, который на «Ролан Гарро» продемонстрировал Карлос Алькарас – выигрывать важные матчи, не показывая лучшей игры. А временами даже и просто хорошей игры.

Синнер по ходу турнира прошел трех соперников из топ-20 – Томми Пола, Даниила Медведева и Фрица в финале. Ни про один из этих матчей нельзя сказать, что Янник там от начала и до конца играл здорово.

Нет, он скорее побеждал чисто на опыте и чемпионском характере – включаясь в ключевые моменты. Он хорошо проводил тай-брейки, концовки напряженных сетов, быстро переключался после каких-то локальных неудач.

И этого хватало, чтобы победить всех. В каком-то смысле это показатель класса Синнера – что даже средней по его меркам игры с точечными выходами на уровень повыше стало достаточно, чтобы забрать US Open.

С другой стороны – это приговор всему туру.

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С Фрицем было так же. Синнер не то чтобы феерил – он просто стабильно играл чуть лучше соперника.

В первом сете Тэйлор играл плохо (ужасный процент попадания первой подачей, много ошибок, проблемы в движении), Синнер – чуть лучше, но все равно с проблемами (например, провалил середину партии, завершил с отрицательным балансом виннерсов и невынужденных ошибок). Этого хватило, чтобы сделать три брейка.

Во втором сете Фриц прибавил – а Синнер прибавил еще больше. Например, Фриц поднял процент попадания первым мячом и начал брать на нем больше 80% очков. А Синнер забрал на первой подаче все 100%.

Американец сократил количество ошибок. Синнер вообще за весь сет сделал всего одну.

Плюс Янник в концовке сета внес очень важную тактическую поправку – он подальше отошел на приеме первой подачи. И в итоге у него получилось то, что не выходило весь сет – завязать розыгрыши на приеме. В итоге в последнем гейме партии три из них завершились невынужденными ошибками Фрица – который до этого сделал всего четыре за весь сет.

В третьем сете Синнеру уже надо было просто дожать, что он и сделал – за счет превосходства в стабильности и в скорости игры.

В целом финал был не очень увлекательным – потому что Синнер как сделал брейк в первом же гейме, так и вел весь матч. Фриц периодически чуть сокращал отставание, в третьем сете даже повел с брейком – но не подал на партию: Синнер опять нашел стабильность в нужный момент и ею задавил.

Если резюмировать совсем коротко: уровня, чтобы реально навязать борьбу Яннику на дистанции, Фрицу не хватало.

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Синнер взял второй «Большой шлем» в сезоне и карьере. Он всего четвертый игрок в истории, взявший два «Шлема» на харде в одном сезоне – после Матса Виландера, Роджера Федерера и Новака Джоковича.

А еще он первый теннисист после Гильермо Виласа в 1977-м, взявший первые два «Шлема» в карьере по ходу одного сезона.

Мощно.

Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Jamie Squire