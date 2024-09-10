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Берреттини об успехах Синнера: «Это впечатляет, мы стараемся идти по его стопам»

Маттео Берреттини прокомментировал победу Янника Синнера на US Open.

«Янник – лидер итальянского тенниса, он только что выиграл еще один «Шлем». Он первая ракетка мира, опережающий вторую не знаю, на сколько тысяч очков. В июле меня спросили, кто выиграет US Open, и я ответил, что Янник. Потому что он фаворит любого турнира, на который заявляется. Это впечатляет, мы стараемся идти по его стопам, показывать свой максимум.

Тот факт, что Янник так высоко, удивляет, но не так сильно. Потому что когда играешь против такого сильного теннисиста с такими данными, то понимаешь, что он достигнет вершины. Даже когда все утверждали обратное, я был уверен, что он станет сильнейшим».

Великий сезон Янника Синнера – в цифрах

Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ubitennis.com
logoUS Open
logoATP
logoМаттео Берреттини
logoЯнник Синнер
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