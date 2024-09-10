Берреттини об успехах Синнера: «Это впечатляет, мы стараемся идти по его стопам»
Маттео Берреттини прокомментировал победу Янника Синнера на US Open.
«Янник – лидер итальянского тенниса, он только что выиграл еще один «Шлем». Он первая ракетка мира, опережающий вторую не знаю, на сколько тысяч очков. В июле меня спросили, кто выиграет US Open, и я ответил, что Янник. Потому что он фаворит любого турнира, на который заявляется. Это впечатляет, мы стараемся идти по его стопам, показывать свой максимум.
Тот факт, что Янник так высоко, удивляет, но не так сильно. Потому что когда играешь против такого сильного теннисиста с такими данными, то понимаешь, что он достигнет вершины. Даже когда все утверждали обратное, я был уверен, что он станет сильнейшим».
Великий сезон Янника Синнера – в цифрах
Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ubitennis.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости