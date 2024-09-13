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  • Тони Надаль о Синнере: «Сегодня он стал практически непобедимым для подавляющего большинства соперников. Но игра Алькараса мне все еще нравится больше»
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Тони Надаль о Синнере: «Сегодня он стал практически непобедимым для подавляющего большинства соперников. Но игра Алькараса мне все еще нравится больше»

Тони Надаль прокомментировал победу Янника Синнера на US Open.

«Сегодня он стал практически непобедимым для подавляющего большинства соперников. Он способен выполнять каждый свой удар на очень высокой скорости и допускать очень мало невынужденных ошибок.

Обыграть его на задней линии практически невозможно, и именно это, на мой взгляд, стало главной ошибкой Фрица в финале. В первых двух сетах он принял неверное решение играть с ним быстрые розыгрыши на задней линии, пытаясь застать врасплох и пробить виннерс. Но заставить итальянца ошибиться, как мы видели, было практически невозможно».

Также экс-тренер Рафаэля Надаля и Феликса Оже-Альяссима высказался о соперничестве Синнера и Карлоса Алькараса.

«С победой Синнера стало еще более очевидным их соперничество с нашим чемпионом Карлосом Алькарасом.

Если говорить об Алькарасе – все-таки именно за него мы переживаем – должен сказать, что его игра мне все еще нравится больше.

Алькарас мне импонирует больше всех, но признаю и даже побаиваюсь того, как улучшил свою игру нынешний №1, особенно ее психологический аспект. [Для Карлоса] все усложняется».

Великий сезон Янника Синнера – в цифрах

Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: elpais.com
logoUS Open
logoATP
logoТони Надаль
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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