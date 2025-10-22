Бертолуччи о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не вижу ничего страшного. «Шлемы» и итоговый – важные турниры, а все остальное – мелочи»

Обладатель Кубка Дэвиса-1976 Паоло Бертолуччи выступил в защиту Янника Синнера.

Ранее стало известно, что Синнер не сыграет за сборную Италии в ноябрьском плей-офф Кубка Дэвиса, чтобы подготовиться к Australian Open. Никола Пиетранжели и крупнейшие итальянские издания раскритиковали вторую ракетку мира за это решение.

«Не вижу ничего страшного, особенно учитывая, что все было согласовано. Теннис изменился. Сегодня важны четыре турнира «Большого шлема» и итоговый. Все остальное – мелочи, другие турниры не имеют такой значимости.

Янника критикуют, и я вижу в этом лицемерие. Я предлагаю любому из его критиков сказать, что они отказались бы от этих призовых ради участия в Кубке Дэвиса .

Да, финал пройдет в Италии, фанаты были готовы бурно его поддерживать, было продано много билетов, но к Яннику не может быть претензий. Он уже дважды помог нам выиграть турнир. Кроме того, Кубок Дэвиса еще два года будет проходить в Болонье, он наверняка сыграет там снова», – сказал Бертолуччи в интервью La Gazzetta dello Sport.