  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Пегула о возможности проведения «Шлема шести королев»: «Призовые просто безумные. Думаю, в календаре нашлось бы место для такого турнира»
6

Пегула о возможности проведения «Шлема шести королев»: «Призовые просто безумные. Думаю, в календаре нашлось бы место для такого турнира»

Джессика Пегула и Дженнифер Брэди обсудили возможность проведения «Шлема шести королев».

Пегула: «Призовые на «Шлеме шести королей» просто безумные. Полтора миллиона только за то, что приехал».

Брэди: «Победитель получает шесть миллионов, полтора – просто за участие, я бы точно не отказалась!»

Пегула: «Думаю, в календаре нашлось бы место для «Шлема шести королев». Не вижу причин, почему бы его не провести».

Брэди: «Я тоже не вижу причин. Но, понимаешь, такое ощущение, что женщины просто повторяют за мужчинами. Вот, например, мужчины придумали Кубок Лэйвера. Затем сразу начались разговоры: а не сделать ли женскую версию? Теперь то же самое. Мне кажется, женщинам нужно придумать что-то свое раньше мужчин, тогда это не будет выглядеть как подражание», – сказали теннисистки в подкасте The Player’s Box.

Выставочный турнир «Шлем шести королей» проводился в 2024 и 2025 годах. Оба раза чемпионом стал Янник Синнер.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: подкаст The Player’s Box
logoКубок Лэйвера
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoATP
Саудовская Аравия
logoДженнифер Брэди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Вена (ATP). 2-й круг. Грикспор играет с Накашимой, де Минаур встретится с Мизоличем
127 минут назадLive
Базель (ATP). 2-й круг. Давидович-Фокина поборется с Бруксби, Меньшик встретится с Фонсекой
сегодня, 13:56
Базель (ATP). Оже-Альяссим играет с Диалло, Рууд, Шелтон, Вавринка, Эмбер, Фонсека, Чилич, Шаповалов вышли во 2-й круг, Лехечка выбыл
48сегодня, 13:35Live
Вена (ATP). Медведев играет Боржесом, Синнер встретится с Альтмайером, Зверев, Бублик, Берреттини, де Минаур, Музетти вышли во 2-й круг, Рублев, Хачанов выбыли
120сегодня, 13:34Live
Калинская о победе над Шнайдер: «Иногда непросто играть против подруг или тех, кого хорошо знаешь, но сегодня я этого не ощущала»
сегодня, 13:21
Бублик о том, что титул в Шанхае разыграли низкорейтинговые теннисисты: «Это вина всех в топ-20. Мы провалились»
6сегодня, 12:49
Медведев обойдет Хачанова и станет первой ракеткой России
7сегодня, 12:24
Алькарас и Синнер в январе проведут выставочный матч в Сеуле
сегодня, 10:40
Гуанчжоу (WTA). 2-й круг. Матчи перенесены на четверг из-за дождя
сегодня, 10:25
Юрий Польский: «Как можно обижаться, что Казахстан помог Рыбакиной? Тарпищев в 2019 году сказал, что не видит в ней потенциал»
10сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
10вчера, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25