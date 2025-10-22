Пегула о возможности проведения «Шлема шести королев»: «Призовые просто безумные. Думаю, в календаре нашлось бы место для такого турнира»

Джессика Пегула и Дженнифер Брэди обсудили возможность проведения «Шлема шести королев».

Пегула : «Призовые на «Шлеме шести королей» просто безумные. Полтора миллиона только за то, что приехал».

Брэди : «Победитель получает шесть миллионов, полтора – просто за участие, я бы точно не отказалась!»

Пегула: «Думаю, в календаре нашлось бы место для «Шлема шести королев». Не вижу причин, почему бы его не провести».

Брэди: «Я тоже не вижу причин. Но, понимаешь, такое ощущение, что женщины просто повторяют за мужчинами. Вот, например, мужчины придумали Кубок Лэйвера . Затем сразу начались разговоры: а не сделать ли женскую версию? Теперь то же самое. Мне кажется, женщинам нужно придумать что-то свое раньше мужчин, тогда это не будет выглядеть как подражание», – сказали теннисистки в подкасте The Player’s Box.

Выставочный турнир «Шлем шести королей» проводился в 2024 и 2025 годах. Оба раза чемпионом стал Янник Синнер .