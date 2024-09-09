Великий сезон Янника Синнера – в цифрах

Янник Синнер доминировал на US Open и выиграл там второй «Большой шлем» в сезоне. После турнира он обеспечил себе отрыв в рейтинге больше 4000 очков.

И вообще итальянец проводит великий сезон.

● Финал US Open стал для него 60-м матчем в 2024-м. Он одержал 55-ю победу – так что у него 92% выигранных матчей.

● Самым низкорейтинговым игроком, которому Синнер проиграл в этом сезоне, был №12 Стефанос Циципас – на «Мастерсе» в Монте Карло, где грек играл на уровне топ-5.

● Кому еще проигрывал Синнер? Дважды – Карлосу Алькарасу и по разу Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву. Короче, только очень серьезным соперникам.

● В этом году у Синнера 10 побед и 4 поражения в матчах против соперников из топ-10. А против игроков, которые занимают строчки с 11-й по 20-ю, его баланс составляет 7:1.

● Другая черта доминирования Синнера – стабильность. Он провел 12 турниров, и ни на одном не проиграл раньше четвертьфинала. Причем на стадии 1/4 итальянец уступил только трижды.

● На 6 турнирах из 12 Янник вышел в финал – и все 6 выиграл.

● У него в этом году два трофея на «Больших шлемах» (Australian Open и US Open), два «Мастерса» (Майами и Цинциннати) и два пятисотника (Роттердам и Галле).

● По поводу побед Синнера на «Шлемах» нужно сказать две вещи. Янник – первый теннисист с 1977-го, выигравший первые два ТБШ в карьере по ходу одного сезона. Тогда это сделал Гильермо Вилас.

● А еще он всего четвертый (и самый молодой) теннисист в истории, взявший оба хардовых «Шлема» в сезоне. До него это удавалось Матсу Виландеру, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.

● В этом году они с Алькарасом выиграли по два «Шлема», но Синнер в целом был стабильнее. На невыигранных ТБШ у него полуфинал и четвертьфинал. У Алькараса – четвертьфинал и второй круг.

Так на «Больших шлемах» Синнер в этом году в целом однозначно лучший.

Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?

Синнер с Калинской после титула на US Open – ❤️. Сдержанная

Фото: East News /AP Photo/Kirsty Wigglesworth, AP Photo/Julia Nikhinson