Синнер после победы на US Open «До этого момента у меня не было особо времени, чтобы сказать себе: «Окей, ты отлично поработал»

Янник Синнер сравнил титулы Australian Open и US Open

– Какой титул было тяжелее выиграть?

– Мне кажется, их невозможно сравнить, потому что условия разные, части сезона тоже. [Титул] в Мельбурне был своего рода облегчением, потому что я понимал, что работаю ради этого. В то же время никогда не знаешь, получится ли выиграть хотя бы один «Большой шлем». Но как только берешь первый титул, то понимаешь, что ты на это способен.

Здесь было тяжело, потому обстоятельства перед турниром были непростыми. Мне пришлось расти матч за матчем, и вместе с этим я становился увереннее и увереннее. Это было иначе, чем в Австралии, потому что у меня было будто немного больше давления. Я рад тому, как с ним справился и очень рад трофею.

Я в целом хорошо провел этот турнир. Конечно, титул Australian Open придавал уверенности. Но, с другой стороны, всегда надо работать, это постоянный процесс. Ты постоянно идешь вперед. До этого момента у меня не было особо времени, чтобы сказать себе: «Окей, ты отлично поработал» (улыбается) .

Большое спасибо моей команде, потому что мы всегда стараемся придумать что-то новое, попробовать новую тактику, то, как я мог бы лучше играть против некоторых соперников. Или изменить некоторые удары и посмотреть, будет ли так лучше или нет. Я много работал в зале, потому что понимал, что мне все еще надо еще сильно прибавить в физическом плане. Это те жертвы, которые ты приносишь ради будущего. Так что мы продолжаем работать.

Я понимаю, что не идеален и никогда таким не буду. Но я всегда стараюсь улучшить игру, чтобы после завершения карьеры мог сказать: «Я сделал все возможное, чтобы показать максимум».

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