  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер после победы на US Open «До этого момента у меня не было особо времени, чтобы сказать себе: «Окей, ты отлично поработал»
3

Синнер после победы на US Open «До этого момента у меня не было особо времени, чтобы сказать себе: «Окей, ты отлично поработал»

Янник Синнер сравнил титулы Australian Open и US Open

– Какой титул было тяжелее выиграть?

– Мне кажется, их невозможно сравнить, потому что условия разные, части сезона тоже. [Титул] в Мельбурне был своего рода облегчением, потому что я понимал, что работаю ради этого. В то же время никогда не знаешь, получится ли выиграть хотя бы один «Большой шлем». Но как только берешь первый титул, то понимаешь, что ты на это способен. 

Здесь было тяжело, потому обстоятельства перед турниром были непростыми. Мне пришлось расти матч за матчем, и вместе с этим я становился увереннее и увереннее. Это было иначе, чем в Австралии, потому что у меня было будто немного больше давления. Я рад тому, как с ним справился и очень рад трофею.

Я в целом хорошо провел этот турнир. Конечно, титул Australian Open придавал уверенности. Но, с другой стороны, всегда надо работать, это постоянный процесс. Ты постоянно идешь вперед. До этого момента у меня не было особо времени, чтобы сказать себе: «Окей, ты отлично поработал» (улыбается)

Большое спасибо моей команде, потому что мы всегда стараемся придумать что-то новое, попробовать новую тактику, то, как я мог бы лучше играть против некоторых соперников. Или изменить некоторые удары и посмотреть, будет ли так лучше или нет. Я много работал в зале, потому что понимал, что мне все еще надо еще сильно прибавить в физическом плане. Это те жертвы, которые ты приносишь ради будущего. Так что мы продолжаем работать.

Я понимаю, что не идеален и никогда таким не буду. Но я всегда стараюсь улучшить игру, чтобы после завершения карьеры мог сказать: «Я сделал все возможное, чтобы показать максимум».

Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?

Великий сезон Янника Синнера – в цифрах

Синнер с Калинской после титула на US Open – ❤️. Сдержанная

Опубликовано: Алёна Майорова
logoAustralian Open
logoUS Open
logoATP
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер о влиянии допинг-скандала:  «Я иначе вел себя и выходил на корт. Те, кто знает меня, понимали, что что-то не так»
15сегодня, 09:40
Янник Синнер: «На этом US Open я понял, насколько в спорте важна психологическая составляющая»
38вчера, 22:05
Синнер посвятил победу на US Open тете, у которой проблемы со здоровьем
8вчера, 21:25
Синнер выиграл второй «Большой шлем» в сезоне и в карьере
18вчера, 20:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Синнер о тете, которой посвятил победу на US Open: «Я был с ней, когда родители работали целыми днями»
28 минут назад
Синнер о влиянии допинг-скандала:  «Я иначе вел себя и выходил на корт. Те, кто знает меня, понимали, что что-то не так»
15сегодня, 09:40
Рейтинг WTA. Пегула стала №3, Гауфф опустилась на 6-ю строчку, Наварро впервые вошла в топ-10, Бадоса вернулась в топ-20
25сегодня, 08:47
Рейтинг ATP. Джокович выпал из топ-3, Зверев стал второй ракеткой мира, Фриц дебютировал как №7
30сегодня, 07:40
Тест: вспоминаем главные матчи Медведева в истории US Open
вчера, 23:00Спецпроект
Янник Синнер: «На этом US Open я понял, насколько в спорте важна психологическая составляющая»
38вчера, 22:05
Синнер посвятил победу на US Open тете, у которой проблемы со здоровьем
8вчера, 21:25
Фриц о том, что американцы не выигрывали ТБШ с 2003-го: «Жаль, что не смог прервать ожидание»
13вчера, 21:08
Третий раз на всех «Больших шлемах» сезона победили игроки не старше 23 лет
28вчера, 20:34
Синнер выиграл на US Open $3,6 млн и стал лидером сезона по призовым
23вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
3вчера, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
21 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58