Медведев выиграл 9 из 10 последних матчей
Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеса на старте турнира в Вене.
Матч закончился со счетом 6:4, 6:7(7), 6:2.
Медведев выиграл 9 из 10 последних матчей. За этот отрезок он проиграл только Артуру Риндеркнешу в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.
Теперь статистика россиянина после US Open – 13:3.
Во втором раунде он встретится с Корентеном Муте, которого обыграл в финале турнира в Алматы на прошлой неделе.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
