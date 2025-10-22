8

Медведев выиграл 9 из 10 последних матчей

Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеса на старте турнира в Вене.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:7(7), 6:2.

Медведев выиграл 9 из 10 последних матчей. За этот отрезок он проиграл только Артуру Риндеркнешу в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Теперь статистика россиянина после US Open – 13:3.

Во втором раунде он встретится с Корентеном Муте, которого обыграл в финале турнира в Алматы на прошлой неделе.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
