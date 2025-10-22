Калинская о победе над Шнайдер: «Иногда непросто играть против подруг или тех, кого хорошо знаешь, но сегодня я этого не ощущала»

Анна Калинская оценила победу над Дианой Шнайдер во втором круге в Токио.

Она обыграла 19-ю ракетку мира 7:6(4), 2:6, 7:6(5) и вышла в четвертьфинал.

«Иногда непросто играть против подруг или тех, кого хорошо знаешь, но сегодня я этого не ощущала. Уровень игры был настолько высоким, что с самого начала я думала только о теннисе.

Матч получился очень тяжелым: Диана – сильная соперница, и мне пришлось бороться за каждый мяч. Рада, что сумела выдержать и пройти дальше», – сказала Калинская после матча.