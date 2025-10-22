Бублик о том, что титул в Шанхае разыграли низкорейтинговые теннисисты: «Это вина всех в топ-20. Мы провалились»

Александр Бублик раскритиковал топов за выступление в Шанхае.

Титул разыграли 204-я ракетка мира Валентин Вашеро и №54 Артур Риндеркнеш . В итоге Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса».

«Если он смог выиграть «Мастерс», то это, наверное, наша вина. Всех нас. Мы провалились, не подготовились как следует к турниру. В конце концов, он обыграл слишком много игроков из топ-20, двоих из топ-10 – и выиграл «Мастерс».

В другой половине сетки [до финала дошел] Артур Риндеркнеш – он тоже всех громил. Так что вопрос к нам: почему мы под конец сезона в Шанхае мы оказались в такой ситуации? Половина из нас выиграла кучу титулов, кто-то – несколько «Шлемов» и «Мастерсов», а остановить этих двоих мы так и не смогли. Думаю, это вопрос к нам. Уровень, если не брать Карлоса и Янника , просто не тот – вот и результат», – сказал Бублик .

