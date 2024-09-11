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Тони Надаль о допинг-скандале Синнера: «Осознание того, что у него чистая совесть, помогло ему со всем справиться»

Тони Надаль прокомментировал влияние допинг-скандала Синнера на его результаты.

Итальянец выиграл второй «Большой шлем» в карьере и сезоне.

«За неделю до начала US Open нам было интересно, как на него повлияет ситуация с возможным допингом. Но финалом и потрясающим выступлением он еще раз показал, что не только один из лучших в туре по игре. У него еще и есть стойкость, которая позволяет преодолевать действительно сложные ситуации.

Конечно, осознание того, что у него чистая совесть, помогло ему со всем справиться».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

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Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: El País
logoUS Open
logoATP
logoТони Надаль
logoЯнник Синнер
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