Тони Надаль о допинг-скандале Синнера: «Осознание того, что у него чистая совесть, помогло ему со всем справиться»
Тони Надаль прокомментировал влияние допинг-скандала Синнера на его результаты.
Итальянец выиграл второй «Большой шлем» в карьере и сезоне.
«За неделю до начала US Open нам было интересно, как на него повлияет ситуация с возможным допингом. Но финалом и потрясающим выступлением он еще раз показал, что не только один из лучших в туре по игре. У него еще и есть стойкость, которая позволяет преодолевать действительно сложные ситуации.
Конечно, осознание того, что у него чистая совесть, помогло ему со всем справиться».
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Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: El País
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