Синнер о том, что впервые за 22 года ТБШ не выиграл никто из Большой тройки: «Здорово видеть новых чемпионов»
Янник Синнер прокомментировал смену эпох в теннисе
Впервые c 2002 года среди чемпионов «Больших шлемов» нет Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или Роджера Федерера.
Напомним, в этом сезоне Янник Синнер выиграл Australian Open и US Open, а Карлос Алькарас – «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».
«Конечно, это [чувствуется] немного иначе. Это что-то новое, но вообще это здорово. Здорово видеть новых чемпионов и новые соперничества. У меня есть и будут игроки, которые заставляют меня играть лучше, потому что иногда будут меня побеждать. Надо понять, как обыгрывать некоторых соперников.
Но для спорта здорово, что появляются новые чемпионы».
Опубликовано: Алёна Майорова
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