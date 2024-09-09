Синнер о том, что впервые за 22 года ТБШ не выиграл никто из Большой тройки: «Здорово видеть новых чемпионов»

Янник Синнер прокомментировал смену эпох в теннисе

Впервые c 2002 года среди чемпионов «Больших шлемов» нет Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или Роджера Федерера.

Напомним, в этом сезоне Янник Синнер выиграл Australian Open и US Open, а Карлос Алькарас – «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

«Конечно, это [чувствуется] немного иначе. Это что-то новое, но вообще это здорово. Здорово видеть новых чемпионов и новые соперничества. У меня есть и будут игроки, которые заставляют меня играть лучше, потому что иногда будут меня побеждать. Надо понять, как обыгрывать некоторых соперников.

Но для спорта здорово, что появляются новые чемпионы».