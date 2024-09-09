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Маррей примет участие в турнире по гольфу

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сыграет на турнире по гольфу BMW PGA в категории Pro-Am вместе с Робертом Макинтайром.

Pro-Am – категория, в которой любитель выступает вместе с профессионалом.

Они сыграют 18 сентября.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BMWPGA
logoЭнди Маррей
logoATP
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