Маррей примет участие в турнире по гольфу
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сыграет на турнире по гольфу BMW PGA в категории Pro-Am вместе с Робертом Макинтайром.
Pro-Am – категория, в которой любитель выступает вместе с профессионалом.
Они сыграют 18 сентября.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BMWPGA
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