Энди Маррей: «Я думал, что после завершения карьеры буду скучать по теннису и хотеть вернуться в тур. Но пока все наоборот»

Энди Маррей рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Последним турниром экс-первой ракетки мира стала Олимпиада в Париже.

«С тех пор, как я завершил карьеру, я чувствую себя очень свободным. У меня полно времени на то, чтобы заниматься всем, чем я хочу.

Я могу посвятить время детям, у меня есть время поиграть в гольф или сходить в зал по своему желанию.

Это очень мило, я такого не ожидал. Я думал, что после завершения карьеры буду скучать по теннису и очень хотеть вернуться в тур. Но пока все совсем наоборот.

В последние годы меня не покидало чувство вины, связанное с тем, что я делал. Если я уезжал на три-четыре недели, то чувствовал вину, что оставляю детей дома и провожу много времени вдали от жены, и мне было тяжело скучать по детям. Но если я был с ними дома, то после тренировок я еще много времени проводил на ногах. Я думал: «Это повлияет на мои тренировки и результаты? Мне надо отдохнуть?» Поэтому мне было тяжело с этим последние несколько лет».