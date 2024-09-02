Дрэйпер о Маррее: «Скучаю по нему в раздевалке, по его вонючим кроссовкам и вещам»
Джек Дрэйпер признался, что скучает по Энди Маррею
Сегодня Дрэйпер стал первым британцем, вышедшим в четвертьфинал US Open, после Маррея в 2016-м.
– Сейчас, когда завершил карьеру Энди Маррей, есть ли кто-то еще, к кому вы обращаетесь за советом? И продолжает ли Энди вам регулярно писать?
– Конечно, я скучаю по Энди, я ему очень признателен. У него получилась невероятная карьера, он икона тенниса. Скучаю по нему в раздевалке, по его вонючим кроссовкам и вещам (смеется).
Энди – легенда. Если моя карьера будет хотя бы наполовину такой, как у него, я буду счастливым человеком.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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