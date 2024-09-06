Маррей снялся для обложки журнала Manhattan

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей появился на обложке глянцевого журнала Modern Luxury Manhattan.

Статья о нем называется «Поворотный момент. Маррей сияет за пределами корта».

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» завершил карьеру 1 августа после Олимпиады в Париже.

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