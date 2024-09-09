79 из 80 последних мужских «Больших шлемов» выиграли европейцы

Чемпионом US Open-2024 стал Янник Синнер , который в финале победил Тэйлора Фрица . Таким образом, последние 79 из 80 одиночных титулов «Большого шлема» выиграли теннисисты из Европы.

Единственным неевропейцем был Хуан Мартин дел Потро , чемпион US Open-2009.