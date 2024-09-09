79 из 80 последних мужских «Больших шлемов» выиграли европейцы
Чемпионом US Open-2024 стал Янник Синнер, который в финале победил Тэйлора Фрица. Таким образом, последние 79 из 80 одиночных титулов «Большого шлема» выиграли теннисисты из Европы.
Единственным неевропейцем был Хуан Мартин дел Потро, чемпион US Open-2009.
Опубликовано: Алёна Майорова
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