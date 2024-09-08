Синнер – четвертый, кто выигрывал два хардовых «Больших шлема» за один сезон
Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №12 Тэйлора Фрица в финале US Open – 6:3, 6:4, 7:5.
В январе 2024-го итальянец победил на Australian Open.
23-летний Синнер стал четвертым и самым молодым мужчиной, который выиграл за один сезон два хардовых «Больших шлема». До него это сделали Новак Джокович (2011, 2015, 2023), Роджер Федерер (2004, 2006, 2007) и Матс Виландер (1988).
US Open проходит на харде с 1978-го, Australian Open – с 1988-го.
Опубликовала: Любовь Энина
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