Синнер – четвертый, кто выигрывал два хардовых «Больших шлема» за один сезон

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №12 Тэйлора Фрица в финале US Open – 6:3, 6:4, 7:5.

В январе 2024-го итальянец победил на Australian Open .

23-летний Синнер стал четвертым и самым молодым мужчиной, который выиграл за один сезон два хардовых «Больших шлема». До него это сделали Новак Джокович (2011, 2015, 2023), Роджер Федерер (2004, 2006, 2007) и Матс Виландер (1988).

US Open проходит на харде с 1978-го, Australian Open – с 1988-го.