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Синнер посвятил победу на US Open тете, у которой проблемы со здоровьем

Янник Синнер посвятил победу на US Open тете

В финале итальянец обыграл Тэйлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5) и стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема».

«Сначала хочу обратиться к Тэйлору. Я знаю, сколько сил ты вкладываешь, ты проделал невероятную работу. Поздравляю тебя и всю твою команду. Очень приятно видеть тебя на поздних стадиях крупных турниров. Я уверен, что ты еще много раз на них сыграешь. Желаю тебе удачи в будущем.

Этот титул много для меня значит, потому что в последнее время у меня был непростой период в карьере. Здесь моя команда, которая меня поддерживает меня каждый день, мои близкие.

Я люблю теннис и много тренируюсь, чтобы играть на этих стадиях турниров. Но еще я понимаю, что есть жизнь за пределами корта. Я хочу посвятить этот титул тете. У нее проблемы со здоровьем. Я не знаю, как долго она еще будет в моей жизни. Но так приятно, что я по-прежнему могу разделить с ней радостные моменты. Она очень была и остается очень важным человеком в моей жизни. Если бы я мог загадать одно заветное желание, я бы пожелал всем самого крепкого здоровья. К сожалению, это невозможно».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
logoUS Open
logoATP
logoТэйлор Фриц
logoЯнник Синнер
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