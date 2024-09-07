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  • Дрэйпер о Синнере: «У него едва ли есть слабые стороны. Разве что то, что он слишком хороший»
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Дрэйпер о Синнере: «У него едва ли есть слабые стороны. Разве что то, что он слишком хороший»

Джек Дрэйпер прокомментировал поражение в полуфинале US Open

22-летний британец проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру – 5:7, 6:7(3), 2:6.

«В прошлом году перед US Open я был 120-м в рейтинге и весь сезон почти не играл. Думаю, после этой недели я попаду в топ-20. Я все время преодолеваю новые барьеры там, где это возможно.

Матч [против Синнера] был очень тяжелым физически. Конечно, это причина, почему Синнер первая ракетка мира – у топ-игроков интенсивность игры на уровень выше. Этот матч был для меня большим событием. Я был в предвкушении и больше волновался.

У Янника уже очень много опыта. Это тоже причина, почему он №1 и редко проигрывает матчи. Он очень стабилен. У него быстрый ритм, высокая скорость ударов, у него едва ли есть слабые стороны. Он находится в игре розыгрыш за розыгрышем и может прибавить там, где надо.

Он постоянно прогрессирует морально, физически, эмоционально, и в этих аспектах он как скала. Его тяжело победить».

Дрэйпер также ответил, что считает слабой стороной Синнера.

«У него их немного. Одна. Не знаю, разве что то, что он слишком хороший (смеется)».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
logoUS Open
logoATP
logoЯнник Синнер
logoДжек Дрэйпер
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