Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Смог победить Уолтона за счет уверенности, которую набрал в Шанхае и в Пекине»

Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал в Алматы.

Россиянин обыграл Адама Уолтона – 7:5, 7:6(0).

– [Ты] уже играл до этого с Уолтоном – на «Мастерсе» в Цинциннати. Можешь ли сравнить эти два матча? За счет чего ты его переиграл сегодня? И что он пытался сделать?

– Мне, на самом деле, тяжело сравнить условия. Все-таки они совсем другие – тут закрытый хард, он быстрее. То есть подача лучше летит. Понятное дело, в Цинциннати я был далеко не в своей лучшей форме, но каждый теннисный матч – это борьба. То есть я все равно боролся. У меня там были возможности выиграть. Но это не умаляет его заслуги. Потому что у меня тоже, может быть, 100 матчей было в карьере, где мой соперник был не на пике своей формы, поэтому бывает всякое.

Сегодня, как раз таки за счет этой уверенности, которую я набрал в Шанхае и в Пекине, я смог победить. Потому что матч был близкий. И первый сет, в принципе, был близкий, второй тоже. Тай-брейк я смог физически настроить на борьбу. Я себя не чувствовал на 100% после Шанхая, но смог. Бил где-то нужные удары, в нужные моменты, нужные приемы, подачи делал. Этого как раз таки не хватило в Цинциннати, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Дальше россиянин сыграет с Фабианом Марожаном.