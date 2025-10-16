Александрова о гражданстве Чехии: «В какой-то момент я задумывалась – но у меня это отошло на соседний план, и почему-то я к этому не вернулась»

Екатерина Александрова рассказала, могла ли она сменить гражданство.

Десятая ракетка мира с детства живет в Чехии.

– Тебе поступали предложения выступать под чешским флагом?

– Ну не то, чтобы выступать под чешским флагом, не то чтобы предложения. Просто предлагали, что с чешским паспортом будет намного удобнее перемещаться по миру и по Европе в целом. В какой-то момент я об этом задумывалась, но потом чего-то там нужно было собирать очень много бумаг. Как-то одно на второе, и у меня так это отошло на соседний план, и так почему-то я к этому и не вернулась.

– Получала ли ты поддержку от чешской федерации? Или, может, от российской федерации [тенниса]? Все-таки ты выступаешь за Россию.

– Я могу сказать точно, что я получала поддержку только от своих родителей. Все 100% вложили родители. В Чехии тоже мне помогали, но не могу сказать, что это была федерация – просто один владелец теннисного клуба, который очень любил теннис и который почему-то видел во мне потенциал. В какой-то момент он решил помочь, за что я ему очень сильно благодарна.

– Он помогал финансово или он давал бесплатно корты?

– Он позвал меня играть в свою команду в экстралиге и предоставлял корты – у меня были и крытые корты, и на улице. И можно было без проблем договориться поиграть. В плане места для тренировок это сыграло ключевую роль.

– Вы переехали исключительно из-за теннисной составляющей? Ты не единственный ребенок в семье – может, была какая-то другая идея?

– Переехали исключительно из-за тенниса, потому что сестра была еще совсем маленькая, когда мы переехали, а брат родился уже там. И папа как-то так сильно горел этой идеей с этим теннисом, что особо не видел никаких преград. Он просто решил, что в Чехии будет тренироваться намного удобнее и лучше и что там больше возможностей. Поэтому они с мамой решили, и мы просто переехали, – рассказала россиянка в интервью First & Red.

