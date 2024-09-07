Синнер выиграл 22 матча на «Больших шлемах» за сезон. В XXI веке такое удавалось только Большой четверке
Янник Синнер вышел в финал US Open. Победа над Джеком Дрэйпером в полуфинале стала для него 22-й на «Больших шлемах» в этом сезоне.
Начиная с 2001 года только четыре игрока выигрывал минимум 22 матча на ТБШ за сезон. Это Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @usopen
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