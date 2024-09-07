Синнер против Дрэйпера в 1/2 US Open: рвота на корте, пот сквозь кроссовки, мозоли, падения

Первая ракетка мира Янник Синнер – в финале US Open после победы над Джеком Дрэйпером со счетом 7:5, 7:6(3), 6:2.

Итальянец продолжает великолепный сезон, по ходу которого он ни разу не проиграл раньше четвертьфинала, на 75% турниров дошел до 1/2, а на половине – добрался до финала. На «Больших шлемах» он дошел до решающего матча второй раз – после Australian Open, где спасся с 0:2 по сетам против Даниила Медведева.

Полуфинал US Open против Дрэйпера был очень странным – потому что большую часть матча в голове вертелся только один вопрос: «А как Джек вообще держится?»

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В Нью-Йорке в пятницу было не то чтобы очень жарко (всего 25 градусов), но, судя по всему, безумно влажно. И Дрэйперу приходилось очень тяжело.

Достаточно сказать, что по ходу матча его стошнило – дважды (показывать это мы не будем). Каждый раз британец сам убирал рвоту с корта полотенцем – и потом кидал его в специальный ящик для просто потных полотенец, которым пользуются игроки.

Бывшая теннисистка Лора Робсон, комментировавшая матч на британском ТВ, удивлялась: «В плане гигиены это не совсем идеально». Зато наверняка радовались болбои, которым теперь не надо подносить игрокам полотенца.

Дрэйпер вытирал с корта не только рвоту, но и пот – потому что с него буквально лилось. Он потел так мощно, что поменял три пары кроссовок. При счете 3:3 во втором сете судья Марьяна Велович даже поставила всех в небольшое замешательство объявлением – что Дрэйперу нужно срочно переобуть мокрые кроссовки, потому что иначе на корте играть будет невозможно.

А во втором сете случился эпохальный момент, когда физиотерапевты выбежали к обоим игрокам. Дрэйперу пытались помочь с желудком и как-то его охладить, а Синнеру массировали левое запястье.

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За здоровье британца было тревожно весь матч. За здоровье Янника – какое-то время во втором сете, когда он очень неудачно упал.

Синнер там провел безумный розыгрыш, когда по диагонали пробежал весь корт, достал тяжелейший мяч, упал, встал – и ответил лазерным форхендом на смэш соперника.

И сразу после этого скривился от боли.

Когда гейм кончился, итальянец вызвал врача, тот помассировал ему запястье – и, кажется, привел его в порядок. Потому что по игре итальянца не было заметно, чтобы он испытывал какой-то дискомфорт. С бэкхенда он пробивал хорошо.

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Если говорить об игре, то Синнер не блистал – но показал достаточный класс в решающие моменты, чтобы дожать соперника.

В этом плане очень показательным был второй сет. У итальянца были брейк-пойнты в первых трех геймах на подаче соперника. Еще в одном он дошел до 30:30. Но как только возникали шансы, Синнер начинал ошибаться. У него то сыпался форхенд, то разваливался бэкхенд, то он чуть-чуть не дожимал с лета. В общем, все время что-то ломалось.

Но на тай-брейке, когда судьба сета решалась окончательно, он действовал мощно, агрессивно и безошибочно. Порхал по корту, колотил по мячу – доминировал.

И тем самым окончательно доломал Дрэйпера. Тот был изможден, потел сквозь футболку, из-за мозолей у него были замотаны все пальцы на рабочей левой руке – а тут еще Синнер.

Британец пытался как-то распределять силы. Он максимально включался только в геймах на подаче и даже не дергался за мячом, если Синнер уходил в атаку. Но так первую ракетку мира не победить.

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Синнер вышел в шестой финал в этом сезоне – и предыдущие пять он выиграл. За второй «Шлем» в 2024-м итальянец поборется с Тэйлором Фрицем или Фрэнсисом Тиафу.

Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще он в 1/2 US Open

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Matthew Stockman, Al Bello