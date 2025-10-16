Алькарас о призовых перед «Шлемом шести королей»: «На некоторых турнирах вокруг этого поднимают больше шума, чем стоит»

Карлос Алькарас рассказал, думает ли он о том, сколько призовых зарабатывает.

Сегодня испанец сыграет с Тэйлором Фрицем в полуфинале выставочного «Шлема шести королей». Чемпион турнира получит 6 миллионов долларов.

– Сейчас много разговоров о деньгах, которые стоят на кону. Вы знаете, сколько денег вы зарабатываете на турнирах?

– Да, на некоторых турнирах вокруг этого поднимают больше шума, чем стоит, как я считаю. Чаще всего я не задумываюсь о призовых – хотя, например, на US Open знал, потому что это была рекордная сумма в истории (5 млн долларов – Спортс’‘).