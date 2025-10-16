«Шлем шести королей». 1/2 финала. Синнер сыграет с Джоковичем, Алькарас – с Фрицем
Янник Синнер и Новак Джокович сыграют на выставочном турнире в Эр-Рияде.
Сетка здесь.
«Шлем шести королей»
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
15 – 18 октября 2025
Выставочный турнир
Призовой фонд – 13 500 000 долларов
Крытые корты, хард
1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Тэйлор Фриц (США)
Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
