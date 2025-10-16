7

«Шлем шести королей». 1/2 финала. Синнер сыграет с Джоковичем, Алькарас – с Фрицем

Янник Синнер и Новак Джокович сыграют на выставочном турнире в Эр-Рияде.

Сетка здесь.

«Шлем шести королей»

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

15 – 18 октября 2025

Выставочный турнир

Призовой фонд – 13 500 000 долларов

Крытые корты, хард

1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Тэйлор Фриц (США)

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
