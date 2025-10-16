Рыбакина вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд

Елена Рыбакина обыграла Даяну Ястремскую во втором круге WTA 500 в Нинбо.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:7(6), 6:3.

Казахстанка вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд – ранее на тысячнике в Ухане она уступила на этой стадии Арине Соболенко . Ее баланс в четвертьфиналах в этом сезоне 6:4.

Сейчас Рыбакина идет девятой в чемпионской гонке и борется за место в итогом с Жасмин Паолини , которая ранее также вышла в четвертьфинал в Нинбо, и с Миррой Андреевой .

Дальше казахстанка встретится с Айлой Томлянович .