Рыбакина вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд
Елена Рыбакина обыграла Даяну Ястремскую во втором круге WTA 500 в Нинбо.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:7(6), 6:3.
Казахстанка вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд – ранее на тысячнике в Ухане она уступила на этой стадии Арине Соболенко. Ее баланс в четвертьфиналах в этом сезоне 6:4.
Сейчас Рыбакина идет девятой в чемпионской гонке и борется за место в итогом с Жасмин Паолини, которая ранее также вышла в четвертьфинал в Нинбо, и с Миррой Андреевой.
Дальше казахстанка встретится с Айлой Томлянович.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости