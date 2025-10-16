2

Рыбакина вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд

Елена Рыбакина обыграла Даяну Ястремскую во втором круге WTA 500 в Нинбо.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:7(6), 6:3.

Казахстанка вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд – ранее на тысячнике в Ухане она уступила на этой стадии Арине Соболенко. Ее баланс в четвертьфиналах в этом сезоне 6:4.

Сейчас Рыбакина идет девятой в чемпионской гонке и борется за место в итогом с Жасмин Паолини, которая ранее также вышла в четвертьфинал в Нинбо, и с Миррой Андреевой.

Дальше казахстанка встретится с Айлой Томлянович.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoМирра Андреева
logoАйла Томлянович
logoЖасмин Паолини
Ningbo Open
logoWuhan Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Александрова о гражданстве Чехии: «В какой-то момент я задумывалась – но у меня это отошло на соседний план, и почему-то я к этому не вернулась»
51 минуту назад
Нинбо (WTA). Рыбакина, Александрова, Шнайдер вышли в 1/4 финала, В. Кудерметова, Самсонова, Мирра Андреева выбыли
251сегодня, 14:19
Алматы (ATP). Хачанов играет со Штруффом, Медведев, Микельсен, Коболли вышли в 1/4 финала, Дардери выбыл
40сегодня, 14:08Live
Брюссель (ATP). Музетти встретится с Ганфманном, Оже-Альяссим – с Джумхуром, Давидович-Фокина, Лехечка вышли в 1/4 финала, Басилашвили снялся
2сегодня, 12:39
Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Смог победить Уолтона за счет уверенности, которую набрал в Шанхае и в Пекине»
2сегодня, 13:27
Стокгольм (ATP). Эмбер играет с Берреттини, Руне поборется с Фучовичем, Этчеверри, Сонего, Шаповалов, Рууд, Корда вышли в 1/4 финала
13сегодня, 13:07Live
Алькарас о призовых перед «Шлемом шести королей»: «На некоторых турнирах вокруг этого поднимают больше шума, чем стоит»
сегодня, 13:06
«Шлем шести королей». 1/2 финала. Синнер сыграет с Джоковичем, Алькарас – с Фрицем
18сегодня, 11:47
Радукану досрочно завершила сезон
4сегодня, 11:35
Александрова вышла в 10-й четвертьфинал в сезоне
1сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
сегодня, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44