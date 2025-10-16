Радукану досрочно завершила сезон
29-я ракетка мира Эмма Радукану досрочно завершила сезон-2025.
Британка снялась с турниров в Токио и Гонконге, которые пройдут в следующие две недели.
После US Open Радукану проиграла четыре матча из шести. В Нинбо она вылетела в первом круге, проиграв Чжу Линь со счетом 6:3, 4:6, 1:6, а на прошлой неделе в Ухане снялась с матча против Энн Ли (1:6, 1:4, отказ).
По информации The Athletic, в следующем сезон Радукану продолжит работу с Франсиско Ройгом, который ранее тренировал Рафаэля Надаля. Она начала сотрудничать с Ройгом в августе.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Athletic
