29-я ракетка мира Эмма Радукану досрочно завершила сезон-2025.

Британка снялась с турниров в Токио и Гонконге, которые пройдут в следующие две недели.

После US Open Радукану проиграла четыре матча из шести. В Нинбо она вылетела в первом круге, проиграв Чжу Линь со счетом 6:3, 4:6, 1:6, а на прошлой неделе в Ухане снялась с матча против Энн Ли (1:6, 1:4, отказ).

По информации The Athletic, в следующем сезон Радукану продолжит работу с Франсиско Ройгом, который ранее тренировал Рафаэля Надаля. Она начала сотрудничать с Ройгом в августе.