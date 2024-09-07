Синнер о травме запястья: «Я довольно спокоен, потому что если случается что-то плохое, то это сразу ощущается сильнее»
Янник Синнер прокомментировал травму запястья, полученную в полуфинале US Open
Во втором сете матча с Джеком Дрэйпером итальянец упал на левую руку, а затем вызвал физиотерапевта на корт.
«На корте физио очень быстро размял запястье, и сразу после все стало нормально. А время игры [боль] вообще прошла, так что это здорово.
Посмотрим, как рука будет ощущаться завтра в более холодных условиях, потому что это должно быть иначе. Надеюсь, тут не о чем переживать. Я довольно спокоен, потому что если случается что-то плохое, то это сразу ощущается сильнее».
В финале Синнер встретится с Тэйлором Фрицем.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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