Сегодня день рождения Доминика Тима
Сегодня, 3 августа, исполняется 31 год Доминику Тиму.
Австриец – экс-третья ракетка мира, победитель US Open-2020, финалист Austalian Open-2020 и «Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м. У него 17 титулов ATP.
Тим проводит последний год в туре. Сейчас австриец 210-й в рейтинге.
Опубликовано: Алёна Майорова
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