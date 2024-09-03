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Сегодня день рождения Доминика Тима

Сегодня, 3 августа, исполняется 31 год Доминику Тиму.

Австриец – экс-третья ракетка мира, победитель US Open-2020, финалист Austalian Open-2020 и «Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м. У него 17 титулов ATP.

Тим проводит последний год в туре. Сейчас австриец 210-й в рейтинге.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoATP
logoДоминик Тим
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