Шелтон о достижениях Тима на «Больших шлемах»: «Четыре финала и титул – то, о чем дети могут только мечтать. Я имею в виду себя, это было не так давно»

Бен Шелтон назвал успешной карьеру Доминика Тима.

Американец в первом круге US Open обыграл чемпиона-2020 со счетом 6:4, 6:2, 6:2.

«В первую очередь хочу поздравить его и его команду с невероятной историей выступлений на «Больших шлемах». Четыре финала и титул – то, о чем дети могут только мечтать, сидя дома на диване… Я имею в виду себя, это было не так давно. Вы это более чем заслужили.

Я всегда рад видеть Доми, он постоянно улыбается. Твоя команда делает все правильно, очень жаль, что все так закончилось. Поздравляю со всем сразу. Ты можешь многим гордиться, столько людей тебя любят», – сказал Шелтон в интервью на корте.