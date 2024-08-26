Шелтон о достижениях Тима на «Больших шлемах»: «Четыре финала и титул – то, о чем дети могут только мечтать. Я имею в виду себя, это было не так давно»

Теги US Open ATP Доминик Тим Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон назвал успешной карьеру Доминика Тима.

Американец в первом круге US Open обыграл чемпиона-2020 со счетом 6:4, 6:2, 6:2.

«В первую очередь хочу поздравить его и его команду с невероятной историей выступлений на «Больших шлемах». Четыре финала и титул – то, о чем дети могут только мечтать, сидя дома на диване… Я имею в виду себя, это было не так давно. Вы это более чем заслужили.

Я всегда рад видеть Доми, он постоянно улыбается. Твоя команда делает все правильно, очень жаль, что все так закончилось. Поздравляю со всем сразу. Ты можешь многим гордиться, столько людей тебя любят», – сказал Шелтон в интервью на корте.

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5 комментариев
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Ответ Иван Дичковский
Пока что Бену до Доминика в плане достижений очень далеко и если сравнивать их как теннисистов Доминик гораздо более вариативный. Бену есть над чем работать не смотря на сильные стороны которые вне всяких сомнений имеются.
Беня дуболом, в этом и проблема, стиль Карацева не предполагает побед.
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Пока что Бену до Доминика в плане достижений очень далеко и если сравнивать их как теннисистов Доминик гораздо более вариативный. Бену есть над чем работать не смотря на сильные стороны которые вне всяких сомнений имеются.
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А ведь у Тима лучшая статистика против БИГ-3
Тим-Федерер 5-2
Тим-Джокович 5-7
Тим-Надаль 7-10
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Ответ Великий Алонсо
Да чего уж говорить то, Тим удачно зашакалил Шлем, когда Федерер уже не играл, когда Надаль пропустил турнир, когда Джоковича задисквалили на турнире и когда ещё не было Алькараса и Синнера. Просто очень и очень удачно сошлись звезды, а по факту он слабейший победитель ТБШ вместе с Медведевым со времен Чилича.
Надаля и Федерера тех лет он бы прошел. Джоковича бы нет, это да. Отданный сет Бусте это недоразумение
Ну и Надаль сам виноват что пропустил юсо, он мог предстоящий РГ и на хромой ноге забрать.
Не очень то и звезды сошлись для Тима, единственный кто выиграл свой шлем в ковид, не имея других тбш в копилке.
Тот же Алькарас образца 2022 для Тима не соперник на харде юсо, Синнер тоже.
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