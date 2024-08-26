Шелтон о достижениях Тима на «Больших шлемах»: «Четыре финала и титул – то, о чем дети могут только мечтать. Я имею в виду себя, это было не так давно»
Бен Шелтон назвал успешной карьеру Доминика Тима.
Американец в первом круге US Open обыграл чемпиона-2020 со счетом 6:4, 6:2, 6:2.
«В первую очередь хочу поздравить его и его команду с невероятной историей выступлений на «Больших шлемах». Четыре финала и титул – то, о чем дети могут только мечтать, сидя дома на диване… Я имею в виду себя, это было не так давно. Вы это более чем заслужили.
Я всегда рад видеть Доми, он постоянно улыбается. Твоя команда делает все правильно, очень жаль, что все так закончилось. Поздравляю со всем сразу. Ты можешь многим гордиться, столько людей тебя любят», – сказал Шелтон в интервью на корте.
Тим-Федерер 5-2
Тим-Джокович 5-7
Тим-Надаль 7-10
Ну и Надаль сам виноват что пропустил юсо, он мог предстоящий РГ и на хромой ноге забрать.
Не очень то и звезды сошлись для Тима, единственный кто выиграл свой шлем в ковид, не имея других тбш в копилке.
Тот же Алькарас образца 2022 для Тима не соперник на харде юсо, Синнер тоже.