Тим о том, что выиграл US Open без болельщиков: «Это был удивительный, но в то же время грустный момент»

обратился к болельщикам после поражения от в последнем матче на турнире «Большого шлема» в карьере.

«В первую очередь спасибо за поддержку за все эти годы. Прошло 10 лет с тех пор, как я впервые здесь сыграл. Для меня это действительно очень важный момент. Я добился самого большого успеха здесь, на этом корте, в странном 2020-м при таких необычных обстоятельствах. К сожалению, я добился этого успеха без кого-либо из вас (из-за ковида турнир прошел без болельщиков – Sports). Это был удивительный, но в то же время грустный момент. Я очень рад, что мне выпал шанс последний раз сыграть на US Open на этом корте. Теперь, ребята, я могу провести немного времени с вами.

(Трибуны аплодируют)

Хочу сказать спасибо всем вам и наверстать упущенное четыре года назад. Это правда особенный момент. Я очень благодарен всем, кто пришел посмотреть на мой последний матч на этом корте», – сказал Тим после матча.