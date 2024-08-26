Тим о том, что выиграл US Open без болельщиков: «Это был удивительный, но в то же время грустный момент»

Теги US Open ATP Доминик Тим Бен Шелтон Теннис

Доминик Тим обратился к болельщикам после поражения от Бена Шелтона в последнем матче на турнире «Большого шлема» в карьере.

«В первую очередь спасибо за поддержку за все эти годы. Прошло 10 лет с тех пор, как я впервые здесь сыграл. Для меня это действительно очень важный момент. Я добился самого большого успеха здесь, на этом корте, в странном 2020-м при таких необычных обстоятельствах. К сожалению, я добился этого успеха без кого-либо из вас (из-за ковида турнир прошел без болельщиков – Sports). Это был удивительный, но в то же время грустный момент. Я очень рад, что мне выпал шанс последний раз сыграть на US Open на этом корте. Теперь, ребята, я могу провести немного времени с вами.

(Трибуны аплодируют)

Хочу сказать спасибо всем вам и наверстать упущенное четыре года назад. Это правда особенный момент. Я очень благодарен всем, кто пришел посмотреть на мой последний матч на этом корте», – сказал Тим после матча.

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10 комментариев
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Казалось, что Тим вот-вот станет грозной силой и так все печально обернулось. Отличный игрок, пусть все хорошо сложится вне теннисной карьеры.
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Дом💔 столько всего могло быть, если бы не эта травма. Но есть Мэйджор; со зрителями или без, это здорово и это навсегда
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Классный Доми
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Тим выиграл свой единственный ТБШ только благодаря тому, что Джоковича удачно задисквалили на том турнире, Джокович уверенно шёл к титулу и Тима при встрече он бы просто не заметил.
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+4
Ответ felix-sanchez
Казалось, что Тим вот-вот станет грозной силой и так все печально обернулось. Отличный игрок, пусть все хорошо сложится вне теннисной карьеры.
Этого уже никогда не узнаем, до боли грустно(((
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💔
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Тим взял свой ТБШ, никому из той волны ребят это не удавалось. Доброй ему дороги!
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Ответ karbunkul211
Тим взял свой ТБШ, никому из той волны ребят это не удавалось. Доброй ему дороги!
Медведев они почти ровесники с Тимом. Разница всего2 года
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Давыденко, Тим, Ник на подходе - теннис запястья не щадит...
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Честно говоря не ожидал, что Тим после травмы запястья, так и не вышел на прежний топ уровень, видимо как оказалось, травма была очень серьёзная и она помешала достичь силы удара, которая была до неё, он мог выиграть значительно больше, но он играл в эпоху биг три, сколько талантливый теннисистов перемололи и не дали достичь большего, но это спорт и они были сильнее в те годы)))
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