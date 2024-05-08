Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломала гонка за «Большим шлемом» и травма запястья

Человек, который старался.

Во вторник вечером австрийские медиа сообщили, что экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2020 Доминик Тим в конце сезона планирует завершить карьеру. По их данных, Тим уже уведомляет спонсоров, что после турнира в Вене, который стартует 21 октября, уйдет из тенниса.

Менеджер 30-летнего австрийца, его брат Мориц, сообщил, что в конце недели они сделают объявление, чтобы «избегать путаницы». Наверное, если бы они собирались опровергать новость о завершении карьеры, им бы не понадобилось столько времени.

И если Тим все же уходит, то это решение назревало уже давно. Еще в конце января он комментировал то, что после травмы запястья два года не может подняться выше конца топ-100:

«Это мой последний шанс. Я возвращаюсь в тур уже два года. В 2022-м я закончил 100-м или около того, в прошлом году – 98-м. Если я закончу в этот раз так же, придется задуматься, стоит ли оно того».

Сезон еще далек от завершения, но на Тима наверняка повлияло еще и то, что у него снова заболело запястье. В марте он рассказывал: «Снова начались эти щелчки, которые беспокоили меня три года назад сразу после той травмы. Это странное чувство вернулось и в последние недели переросло в боль».

А в апреле он рассуждал о том, как травма изменила его игру: «Это другая галактика. Столько всего изменилось. Мои удары были немного мощнее, я был увереннее. Просто играл в более качественный, более динамичный теннис. Есть много различий, но я перестал сравнивать себя с тем, каким игроком был раньше. Это бессмысленно, и я стараюсь делать все возможное в нынешней ситуации».

Судя по всему, в итоге он решил, что в нынешней ситуации лучше не мучиться и просто уйти.

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Многие считают, что Тим не до конца реализовал потенциал – он выиграл всего один «Большой шлем», всего один «Мастерс», всего-то был третьей ракеткой мира. Хотя по способностям мог добиться намного большего.

Но можно посмотреть на его карьеру иначе. Как на пример для Андрея Рублева, Стефаноса Циципаса, Александр Зверева – и всех остальных теннисистов, которые рано выстрелили, много на что претендовали и до сих пор претендуют, но пока не могут дожать и взять «Большой шлем».

Потому что свой единственный «Большой шлем» Тим выиграл в 27 лет. А до этого он долго и мучительно закрывал зазор между собой и более талантливыми, более хорошо технически оснащенными соперниками – в первую очередь великими из Большой тройки: Федерером, Надалем и Джоковичем.

Тим начинал как чистый грунтовик, и все ждали, что он выиграет «Ролан Гаррос». Но когда он был на пике, ему жутко не везло – в 2016-м он проиграл полуфинал Джоковичу (который в итоге тогда впервые взял титул в Париже), а потом трижды подряд уступал королю «Ролан Гаррос» Надалю (в полуфинале и двух финалах).

Чтобы максимизировать шансы, Тим научился очень классно играть на харде. Для этого он проделал огромную техническую работу: изменил движение, чтобы держаться ближе к задней линии; сократил замахи, чтобы раньше встречать мяч; отточил игру у сетки. И прибавил во множестве других, более мелких вещей.

В итоге главных результатов он добился именно на харде. На нем он выиграл единственный «Мастерс» – в Индиан-Уэллс в 2019-м. На харде Australian Open он был очень близок к тому, чтобы обыграть его короля – Новака Джоковича. В финале-2020 Тим вел у него 2:1 по сетам.

И наконец на US Open-2020 он дождался своего шанса. Надаль не приехал из-за пандемии, Джоковича дисквалифицировали – и Тим остался главным фаворитом. Но чтобы воплотить мечту, ему пришлось в полуфинале разобраться с Даниилом Медведевым, а потом в финале отыграться с 0:2 по партиям и подачи на титул у Александра Зверева.

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Тима по ходу карьеры много критиковали и указывали на вещи, которые не дают ему выигрывать крупные титулы пачками.

«Он агрессивный, крутой, но не хватает стабильности».

«Он так много сил тратит, что его не хватает на несколько больших матчей подряд».

«Его теннис слишком однообразный – сплошное молотилово. Так большой титул на взять».

«Он психологически сыпется в важные моменты».

И в чем-то вся эта критика справедлива. Тим действительно такой.

Но нужно учитывать, что преодолеть все эти препятствия на топ-уровне – это титаническое достижение. Ведь за «добавить стабильности» или «добавить разнообразия», или «перестать психологически сыпаться» кроется огромная работа. И Тим ее проделал.

И он так от нее устал, что после US Open-2020, когда все ждали от него стабильных выступлений такого калибра, он просто выгорел. Он рассказывал: «15 лет я гнался за большой целью – и вообще от этого не отвлекался. Сейчас я ее достиг. Да, при странных обстоятельствах, но это для меня не имеет значения.

Из-за сосредоточенности на теннисе я забросил другие вещи – личную жизнь, другие интересы. Но нужно же развивать голову, мозг. А у меня был только теннис. Сейчас я хочу это немного изменить.

После победы на US Open я был в состоянии эйфории, и результаты дальше были хорошими, я вышел в финал итогового турнира. Но по ходу подготовки к сезону-2021 наступил провал. Посмотрим, смогу ли я это преодолеть. Надеюсь, что да».

А когда он выкарабкался из психологической ямы, он травмировал запястье – и после этого уже никогда не был прежним.

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Трудно сказать, можно ли назвать карьеру Тима великой. Но одно можно сказать точно – это человек, который всегда выжимал из себя максимум. Да, по дороге он допускал ошибки. Да, что-то он делал недостаточно быстро. Да, где-то он упрямился.

Но он всегда старался на максимум. И это заслуживает невероятного уважения.

Почему Надаль уже не так страшен на грунте, как раньше?

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Al Bello, Julian Finney; Patrick Hamilton/Keystone Press Agency, Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency/Global Look Press