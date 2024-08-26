Тим о решении завершить карьеру: «В конце прошлого года я пахал, выкладывался по полной, а прогресс меня не удовлетворял»

Теги ATP Доминик Тим Теннис

Доминик Тим высказался о завершении карьеры.

Чемпион US Open-2020 проводит последний сезон в туре.

«Не было какого-то конкретного момента, когда я решил уйти, но в конце прошлого года я пахал, выкладывался по полной, а прогресс меня не удовлетворял. Я играл недостаточно хорошо, особенно если сравнивать с тем, что было три, четыре, пять лет назад.

Возможно, один матч или турнир изменил бы все. Но не случилось. Даже когда я добивался хороших результатов, это происходило скорее за счет бойцовского характера, а не за счет уровня игры. Я все время был недоволен, и это подтолкнуло к решению».

Тим считает, что отчасти к его травме привело желание конкурировать с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Безусловно, это внесло свой вклад. Я соревновался с тремя величайшими в истории. Это была очень напряженная борьба.

Но, кроме того, во все годы до травмы я всегда очень нагружал себя и интенсивно тренировался. Об этом говорил и врач, и многие другие люди: в какой-то момент запястье не выдержало из-за всех ударов и многолетних упорных тренировок.

Я всегда стремился стать лучше и приблизиться к лучшим игрокам мира. Я считаю, что мне повезло попасть в одну эпоху с Большой тройкой и другими великолепными игроками.

Я вошел в топ-100 гораздо позже многих. Они поднялись в сотню лет в 18, а мне было 20 с половиной. Я даже не предполагал, что стану чемпионом «Большого шлема» и третьей ракеткой мира».

Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья

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12 комментариев
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Вспоминаются интервью Тима, где он утверждал что у него будет несколько лет карьеры, после того как Биги уйдут окончательно и он нашакалит за это время титулов. Не случилось)
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Один из самых уважаемых игроков в туре, рада, что хоть не на грунте и без бигов, но зацепил шлем. В другую эпоху со своим пиковым уровнем вполне мог быть несколько недель в качестве первой ракетки(
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Ответ sedric
Так он сам виноват в этом. Вместо того, чтобы развиваться на грунте и ждать свой час, решил все кардинально поменять, начал сильно нагружать запястье, чтобы начать хорошо играть на харде. В итоге на харде прибавил сильно, но на грунте перестал нормально играть.
Это да, причем ждать всего ничего оставалось, в 2021-м уже мог брать РГ, когда был еще высоко в рейтинге и в нижней половине, прибил бы тех же Зверева с Циципасом, а потом в финале в очередной раз скушал серба.
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Запястья завершили карьеру двух игроков - Тима и Дель Потро. И почти завершили у Эммы Радукану (которая толком и не началась). Никого не забыл?
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Ответ Обитатель.Сены
Вспоминаются интервью Тима, где он утверждал что у него будет несколько лет карьеры, после того как Биги уйдут окончательно и он нашакалит за это время титулов. Не случилось)
У Зверева вроде было что то подобное))
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Ответ daiv18
У Зверева вроде было что то подобное))
У Зверева еще в 2019-м началось его факин тайм.
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Ответ Omniscius
Вспоминаются мерзкие причитания фанаток Надаля, мол, Доми, дай Рафе выиграть в этот раз, ты еще свое возьмешь. Так ничего на грунте и не взял австриец.
Самое удивительное, что грунтовый принц так и не выиграл ни одного грунтового Мастерса.
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Все мы пашем, все неудовлетворены.. но зачем так-то)
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У него вылетело запястье скорее после полугода отдыха после АО, когда он решил подлечить что-то там связанное с ногой.
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Ответ Omniscius
Вспоминаются мерзкие причитания фанаток Надаля, мол, Доми, дай Рафе выиграть в этот раз, ты еще свое возьмешь. Так ничего на грунте и не взял австриец.
Так он сам виноват в этом. Вместо того, чтобы развиваться на грунте и ждать свой час, решил все кардинально поменять, начал сильно нагружать запястье, чтобы начать хорошо играть на харде. В итоге на харде прибавил сильно, но на грунте перестал нормально играть.
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