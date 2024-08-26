Тим о решении завершить карьеру: «В конце прошлого года я пахал, выкладывался по полной, а прогресс меня не удовлетворял»

Доминик Тим высказался о завершении карьеры.

Чемпион US Open-2020 проводит последний сезон в туре.

«Не было какого-то конкретного момента, когда я решил уйти, но в конце прошлого года я пахал, выкладывался по полной, а прогресс меня не удовлетворял. Я играл недостаточно хорошо, особенно если сравнивать с тем, что было три, четыре, пять лет назад.

Возможно, один матч или турнир изменил бы все. Но не случилось. Даже когда я добивался хороших результатов, это происходило скорее за счет бойцовского характера, а не за счет уровня игры. Я все время был недоволен, и это подтолкнуло к решению».

Тим считает, что отчасти к его травме привело желание конкурировать с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Безусловно, это внесло свой вклад. Я соревновался с тремя величайшими в истории. Это была очень напряженная борьба.

Но, кроме того, во все годы до травмы я всегда очень нагружал себя и интенсивно тренировался. Об этом говорил и врач, и многие другие люди: в какой-то момент запястье не выдержало из-за всех ударов и многолетних упорных тренировок.

Я всегда стремился стать лучше и приблизиться к лучшим игрокам мира. Я считаю, что мне повезло попасть в одну эпоху с Большой тройкой и другими великолепными игроками.

Я вошел в топ-100 гораздо позже многих. Они поднялись в сотню лет в 18, а мне было 20 с половиной. Я даже не предполагал, что стану чемпионом «Большого шлема» и третьей ракеткой мира».

Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья