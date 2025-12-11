Анисимова об отпуске: «На второй неделе уже выходила на прогулки и легкие пробежки – не могу долго быть без какой-либо активности»

Анисимова об отпуске: у меня не было расписания, я могла делать все что хотела.

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова рассказала, как проводит межсезонье.

– Все говорят о межсезонье в теннисе. Но какое оно на самом деле? Мы видим фото с Мальдив, но никто толком не показывает…

– Да, думаю, не так много игроков выкладывают, чем они занимаются каждый день или как тренируются. Прошлое межсезонье у меня было совсем другим – у меня было гораздо больше времени, чем сейчас. В этом году я закончила сезон только в середине ноября. Обычно я начинаю с недельного-двухнедельного блока физподготовки: вообще без тенниса, только работа над общим функционалом, закладываю базу. Потом перехожу к тренировкам на корте – закладываю на это примерно шесть недель. Это идеальная предсезонка. Но из-за того, что в этот раз пауза была короткой, мы сразу совмещали и физику, и теннис. Хотя свои две недели отдыха я все равно урвала.

– Вообще ничего не делала?

– Отдыхала только две недели. На второй неделе я уже выходила на прогулки и легкие пробежки – просто потому что не могу долго быть без какой-либо активности. Сначала съездила в Нью-Йорк на неделю, а вторую свободную неделю провела в Майами – было прекрасно. Я высыпалась. У меня не было расписания, я могла делать все что хотела. Потрясающее чувство, – сказала Анисимова.

