  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Анисимова об отпуске: «На второй неделе уже выходила на прогулки и легкие пробежки – не могу долго быть без какой-либо активности»
0

Анисимова об отпуске: «На второй неделе уже выходила на прогулки и легкие пробежки – не могу долго быть без какой-либо активности»

Анисимова об отпуске: у меня не было расписания, я могла делать все что хотела.

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова рассказала, как проводит межсезонье.

– Все говорят о межсезонье в теннисе. Но какое оно на самом деле? Мы видим фото с Мальдив, но никто толком не показывает…

– Да, думаю, не так много игроков выкладывают, чем они занимаются каждый день или как тренируются. Прошлое межсезонье у меня было совсем другим – у меня было гораздо больше времени, чем сейчас. В этом году я закончила сезон только в середине ноября. Обычно я начинаю с недельного-двухнедельного блока физподготовки: вообще без тенниса, только работа над общим функционалом, закладываю базу. Потом перехожу к тренировкам на корте – закладываю на это примерно шесть недель. Это идеальная предсезонка. Но из-за того, что в этот раз пауза была короткой, мы сразу совмещали и физику, и теннис. Хотя свои две недели отдыха я все равно урвала.

– Вообще ничего не делала?

– Отдыхала только две недели. На второй неделе я уже выходила на прогулки и легкие пробежки – просто потому что не могу долго быть без какой-либо активности. Сначала съездила в Нью-Йорк на неделю, а вторую свободную неделю провела в Майами – было прекрасно. Я высыпалась. У меня не было расписания, я могла делать все что хотела. Потрясающее чувство, – сказала Анисимова.

Почему теннисистов так манят Мальдивы? Отвечает Анастасия Потапова

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Sports Illustrated
logoWTA
logoАманда Анисимова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шелтон на вопрос, смогут ли американцы снова выиграть «Шлем»: «Важно, чтобы в топе было много наших игроков – тогда это неизбежно»
вчера, 20:49
Дрэйпер и Глэсспул сыграли в падел на благотворительном турнире
вчера, 19:36Фото
Надаль второй год подряд приедет на молодежный итоговый турнир ATP
вчера, 18:39
«Я разочарован тем, что эта игра вообще состоится». Экс-тренер Димитрова раскритиковал ремейк «Битвы полов»
вчера, 17:22
Синнер потренировался с Берреттини в Дубае
вчера, 16:15Видео
Гарбинье Мугуруса: «Кто мог подумать, что после Надаля появится Алькарас? Карлос уникален»
вчера, 15:25
Вавринка и Монфис посетили турнир по конкуру в Женеве
вчера, 14:09Фото
Погребняк о смене гражданства Потаповой: «Это не катастрофа для российского тенниса, у нас есть достойная молодежь»
вчера, 13:12
Ллейтон Хьюитт: «Игроки часто используют медицинские перерывы в качестве тактического приема. С этим стоит покончить»
вчера, 12:33
Эала пронесла флаг Филиппин на открытии Игр Юго-Восточной Азии
вчера, 11:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
вчера, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос