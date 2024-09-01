Пол о предстоящей встрече с Синнером: «Какие-то части сетки открылись, но не моя – меня ждет тяжелый матч»

Томми Пол рассказал, чего ждет от матча с первой ракеткой мира Янником Синнером

Они сыграют в четвертом круге US Open. Баланс их личных встреч – 2:1 в пользу итальянца.

«Я жду матч с нетерпением, тем более, что высока вероятность, что мы будем играть на Арене Артура Эша. Какие-то части сетки открылись, но не моя – меня ждет тяжелый матч.

У нас было несколько хороших встреч. На грунте у меня было пару матчболов. Во время последней встречи на «Мастерсе» в Торонто (в 2023-м – Спортс’‘) он играл невероятно, хотя я не чувствовал, что делаю что-то неправильно. Я постараюсь сделать так, чтобы ему было неудобно. Не могу сказать, что я так же хорош, как он, в игре на задней линии, поэтому надо будет навязать ему свою игру».