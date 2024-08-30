Янник Синнер: «Во время допингового разбирательства понял, что есть жизнь и вне корта, а это гораздо важнее»
«Как я уже говорил, это помогает понять, кто мне друг, а кто нет. Но ведь это часть взросления, правда?
Никому такого не пожелаю, поэтому что это другой опыт, но при этом ты понимаешь, что есть жизнь и вне корта, а это гораздо важнее. Потому что наша обычная жизнь – это бить по мячу и ходить в зал.
А еще ты видишь, что некоторые люди просто больные.
Разные вещи приходят в голову. Да, теннис для меня много значит, потому что он показал мне, что я за человек и как важен для меня спорт. Но в остальном есть жизнь и за пределами корта, и это самое главное. Нужно стараться сохранять здоровье, окружать себя хорошими людьми. Для меня это самое важное.
Конечно, на корте я буду стараться показать свой максимум, бороться и дарить болельщикам хорошее шоу.
Я верю, что за это время смог вырасти как человек вне зависимости от того, что происходит. Надеюсь, это поможет мне в будущем.
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