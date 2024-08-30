  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Янник Синнер: «Во время допингового разбирательства понял, что есть жизнь и вне корта, а это гораздо важнее»
18

Янник Синнер: «Во время допингового разбирательства понял, что есть жизнь и вне корта, а это гораздо важнее»

Янник Синнер рассказал, чему его научила история с допинговым скандалом

«Как я уже говорил, это помогает понять, кто мне друг, а кто нет. Но ведь это часть взросления, правда?

Никому такого не пожелаю, поэтому что это другой опыт, но при этом ты понимаешь, что есть жизнь и вне корта, а это гораздо важнее. Потому что наша обычная жизнь – это бить по мячу и ходить в зал.

А еще ты видишь, что некоторые люди просто больные.

Разные вещи приходят в голову. Да, теннис для меня много значит, потому что он показал мне, что я за человек и как важен для меня спорт. Но в остальном есть жизнь и за пределами корта, и это самое главное. Нужно стараться сохранять здоровье, окружать себя хорошими людьми. Для меня это самое важное.

Конечно, на корте я буду стараться показать свой максимум, бороться и дарить болельщикам хорошее шоу.

Я верю, что за это время смог вырасти как человек вне зависимости от того, что происходит. Надеюсь, это поможет мне в будущем.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoATP
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Швентек о борьбе с оскорбительными комментариями в интернете: «Нужно использовать искусственный интеллект для нашей безопасности»
6сегодня, 08:39
Алькарас о раннем вылете с US Open: «Сегодня я играл с соперником и с самим собой. В голове были американские горки»
30сегодня, 08:05
🎾 Первая победа в Кубке Федерации и триумфальный 2004-й – истории участников в проекте «Главные победы» на Wink
сегодня, 08:00Кино
Медведев о победе над Марожаном: «Сегодня было так влажно, что я весь матч думал: «Держи концентрацию, держи концентрацию»
5сегодня, 07:09
Прервалась 15-матчевая победная серия Алькараса на ТБШ. Впервые с 1999-го в третьем круге мужского US Open нет ни одного испанца
46сегодня, 06:08
Сколько раз Медведев был в финале US Open? А в каком году выиграл его?
сегодня, 06:00Спецпроект
US Open. Медведев, Синнер, де Минаур, Пол вышли в 3-й круг, Сафиуллин, Алькарас, Хуркач, Корда выбыли
417сегодня, 05:45
US Open. Павлюченкова, Калинская, Шнайдер, Самсонова, Потапова, Швентек, Паолини вышли в 3-й круг, Андреева, Осака выбыли, Рыбакина снялась
350сегодня, 05:40
Рыбакина 8-й раз в сезоне снялась с турнира, 7-й – из-за проблем со здоровьем
15вчера, 21:52
Синнер о провокациях Кириоса: «Каждый вправе высказываться как хочет, это нормально»
15вчера, 21:21
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
вчера, 12:08
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58
Ноттингем (WTA). Жабер, Радукану, Плишкова, Болтер вышли в 1/4 финала
414 июня, 15:47
Сетки «Ролан Гаррос»-2024
78 июня, 15:42
Юлия Авдеева о матче с Гауфф на корте «Сюзан Ленглен»: «Когда приезжала, вряд ли могла представить, что сыграю здесь»
128 мая, 00:15
Роберто Карлос, Витцель и Фигу пришли на матч Рублева и Оже-Альяссима
115 мая, 17:42Фото