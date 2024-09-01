Пол о вылете Джоковича и Алькараса с US Open: «Они выиграли много турниров, так что не буду их особо жалеть»
– Смотрели ли вы матчи их матчи?
– Да.
– Что вы об этом думаете? Чувствуете ли вы большую усталость, чем обычно, из-за Олимпиады?
– Вчера ночью я надеялся, что [Новак Джокович и Алексей Попырин] закончат пораньше, потому что хотел пойти спать. Сегодня мне впервые за весь турнир пришлось поставить будильник.
Думаю, соперники Алькараса и Новака прибавили и играли потрясающе.
У меня была усталость после Игр в Канаде и Цинциннати, но сейчас я чувствую себя вполне хорошо. Я немного перезагрузился, но это тяжелый переход – мы никогда так быстро не меняли траву на грунт, а потом на хард.
Но я не хочу умалять побед этих ребят. Они заработали эти победы и отлично играли. Я за них рад. Ну и Карлос с Новаком выиграли много турниров, так что не буду их особо жалеть (смеется).
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