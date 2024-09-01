Пол о вылете Джоковича и Алькараса с US Open: «Они выиграли много турниров, так что не буду их особо жалеть»

Томми Пол пошутил о поражениях Новака Джоковича и Карлоса Алькараса на US Open

– Смотрели ли вы матчи их матчи?

– Да.

– Что вы об этом думаете? Чувствуете ли вы большую усталость, чем обычно, из-за Олимпиады?

– Вчера ночью я надеялся, что [Новак Джокович и Алексей Попырин] закончат пораньше, потому что хотел пойти спать. Сегодня мне впервые за весь турнир пришлось поставить будильник.

Думаю, соперники Алькараса и Новака прибавили и играли потрясающе.

У меня была усталость после Игр в Канаде и Цинциннати, но сейчас я чувствую себя вполне хорошо. Я немного перезагрузился, но это тяжелый переход – мы никогда так быстро не меняли траву на грунт, а потом на хард.

Но я не хочу умалять побед этих ребят. Они заработали эти победы и отлично играли. Я за них рад. Ну и Карлос с Новаком выиграли много турниров, так что не буду их особо жалеть (смеется) .