Синнер о вылете Джоковича и Алькараса с US Open: «Это показывает, что небольшое падение уровня очень сильно влияет на результат»
Янник Синнер прокомментировал сенсации в мужской сетке US Open
Итальянца спросили, что для него значит то, что Карлос Алькарас проиграл во втором круге Ботику ван де Зандшульпу, а Новак Джокович – в третьем Алексею Попырину.
«Это показывает, что теннис непредсказуем. Что небольшое падение уровня – с точки зрения тенниса, психологии или физического состояния – очень сильно влияет на результат. Оба их соперника показывали невероятный теннис. Так бывает. Но я слежу за собой и тем, что мне надо делать. Посмотрим, что получится».
Опубликовано: Алёна Майорова
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