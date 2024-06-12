Елена Веснина: «Мы с мамой Андреевой пошутили, что по возрасту Мирра вполне могла бы быть дочерью Веры Звонаревой»

Елена Веснина оценила выступление 17-летней Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Россиянка дошла до полуфинала в одиночке и снялась с четвертьфинала парного турнира.

– Для российского тенниса этот турнир в первую очередь связан с прорывом 17-летней Мирры Андреевой, дошедшей до полуфинала. В чем ее сильные стороны?

– Прежде всего в предугадывании ситуации на корте. В этом Мирра напоминает Мартину Хингис. А еще Андреева обладает удивительной выживаемостью на корте, которую помогает поддерживать излучаемый ею позитив. В ней есть внутренний стержень. Это продемонстрировал не только четвертьфинал против Арины Соболенко, но и матч второго круга против Виктории Азаренко, который мне удалось посмотреть, начиная где-то с середины. Они играли очень поздно вечером, в холод и сырость.

Обыграть в подобных условиях такого искушенного бойца, как Азаренко, – дорогого стоит, а ведь Андреева – еще совсем юная теннисистка.

Так что делать трагедии из ее поражения в полуфинале от Жасмин Паолини не следует. Этот матч поможет ей обрести необходимый опыт.

– В Париже Мирра Андреева дошла до четвертьфинала в паре с 39-летней Верой Звонаревой, которая в парном рейтинге занимает девятое место. Игра с такой опытнейшей партнершей способствовала ее прогрессу?

– Безусловно. Вера знает о теннисе практически все и многое может рассказать. Мы, кстати, разговаривали с Раисой Андреевой, мамой Мирры, и пошутили, что по возрасту Мирра вполне могла быть дочерью Веры, – сказала Веснина в интервью газете «Коммерсантъ».

Еще чуть-чуть – и у Мирры будет собака! Давайте запомним ее «РГ» как шаг к мечте