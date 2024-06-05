Кто тренирует Мирру? Чемпионка «Уимблдона» (хотя «трава для коров») и единственная женщина – тренер года

Однажды вечером во время нынешнего «Ролан Гаррос» Мирра Андреева ужинала с тренером Кончитой Мартинес . В какой-то момент 17-летняя Андреева, которая сегодня сыграет в дебютном четвертьфинале «Шлема», включила на телефоне финал турнира-2000, где Мартинес играла. 52-летняя испанка сразу запротестовала и велела матч выключить – вероятно, потому, что уступила его Мэри Пирс 2:6, 5:7.

Вообще считается курьезом, что Мартинес – выросшая на грунте, взявшая на нем больше половины титулов, прозванная Сеньорита Топспин – никогда не побеждала на «Ролан Гаррос». Но резюме у нее мощное и так.

Каким она была игроком?

Уроженка маленького арагонского города Монсон, Мартинес начала играть в теннис поздно – в девять лет. В 12 она уехала из дома тренироваться в Барселону, а в 15 – в Швейцарию. Между двумя переездами осенью 1986-го 14-летняя Мартинес выиграла первый же профессиональный турнир, в котором участвовала. Всего из 30 первых профессиональных матчей Мартинес выиграла 27 и вскоре после 16-летия из квалификации дошла до 1/8 финала дебютного «Ролан Гаррос».

Пару месяцев спустя Мартинес выиграла первый титул WTA и поднялась в середину топ-100 и за следующие без малого 14 лет ни разу не опускалась ниже – впечатляющее долголетие и стабильность даже по нынешним временам, когда карьеры длиннее.

За свой первый полный сезон – 1989-й – Мартинес сыграла в пяти финалах, взяв в них четыре титула, а также дебютировала в топ-10 по итогам года (всего закончит там девять сезонов) и четвертьфинале «Шлема» на Открытом чемпионате Франции. В Париже раньше четвертьфинала Мартинес не проигрывала восемь лет подряд – до 1997-го. Самой скромной соперницей, обыгравшей ее в тот период на «Ролан Гаррос», была десятая ракетка мира Анке Хубер, остальные – великие Граф, Селеш, Сабатини, Санчес-Викарио.

Уже начав играть полное турнирное расписание, Мартинес еще несколько сезонов полностью игнорировала травяной сезон: к моменту, когда она провела первый турнир на траве, у нее было уже 10 титулов уровня тура и пять шлемовых четвертьфиналов (все – на грунте и харде).

«Мне было сложно подстроиться под траву, – вспоминала Мартинес потом. – Я бунтовала против этого покрытия и считала, что трава – для коров».

Но в первый шлемовый полуфинал Мартинес вышла именно на траве – на «Уимблдоне»-1993, а через год так вообще там победила, не позволив 37-летней Мартине Навратиловой завоевать десятый титул. Мартинес стала первой чемпионкой «Уимблдона» из Испании и рассказывала потом, что та победа изменила ее жизнь, потому что зарядила верой в себя на всю оставшуюся карьеру.

До конца карьеры в 2006-м Мартинес выиграла еще 13 титулов, доведя их общее количество до 33, три олимпийские медали в парном разряде и пять Кубков Федерации, а также провела еще два шлемовых финала (Australian Open-1998 и «Ролан Гаррос»-2000) и поднималась на вторую строчку мирового рейтинга. На корте она встречалась и с Навратиловой, и сестрами Уильямс, и с Курниковой, и с Сафиной, а на прощальной пресс-конференции с тем же убеждением, с которым когда-то игнорировала траву и требовала у болбоев мяч, которым выиграла предыдущий розыгрыш, сказала:

«Да и вообще, я предпочитаю теннис каким он был 7-10 лет назад. Сегодня все решает физическая мощь, и чем сильнее ты бьешь, тем лучше. Я скучаю по разнообразию, которое было раньше».

А какой она тренер?

После игровой карьеры Мартинес вернулась в мировой теннис в середине 2010-х, когда несколько лет возглавляла испанские сборные в Кубках Федерации и Дэвиса. Женщины под ее руководством ни разу не прошли дальше первого круга Мировой группы, мужчины однажды сыграли в четвертьфинале. Когда в 2017-м испанская теннисная федерация одним днем уволила Мартинес с обоих постов, она обиделась и очень возмущалась: «Своей преданностью и работой на благо испанского тенниса я такого неуважения не заслужила».

Неизвестно, какие закулисные события предшествовали такому конфликту, но слова Мартинес как минимум не были беспочвенны: незадолго до увольнения она в качестве временного тренера помогла соотечественнице Гарбинье Мугурусе выиграть «Уимблдон», когда ее основной тренер Сэм Сумик был в отпуске по уходу за ребенком. Мугуруса стала первой испанской чемпионкой «Уимблдона» после собственно Мартинес, а Кончита получила мощный кредит доверия как тренер.

Каролина Плишкова, нанявшая Мартинес в 2019-м, провела под ее руководством последний топ-сезон: за полгода взяла три титула и из конца топ-10 вернулась в топ-2. Следом Мартинес то же самое сделала с Мугурусой, нанявшей ее постоянным тренером в начале 2020-го: Гарбинье пережила карьерный ренессанс, за два года сыграв в трех финалах, включая Australian Open, и взяв три титула, включая итоговый WTA.

На том отрезке Мартинес получила признание и как игрок – ее ввели в Международный зал теннисной славы, – и как тренер: по итогам 2021-го она стала тренером года в WTA. Мартинес – единственная женщина, получавшая эту награду.

В 2023-м Мартинес провела первый сезон как директор финала Кубка Билли Джин Кинг в Севилье (сохранила пост и на 2024-й), а в конце года договорилась о сотрудничестве с чешкой Мари Бузковой. Оно, очевидно, не сложилось, потому что уже весной Мартинес начала испытательный срок с Миррой Андреевой.

На первом же совместном турнире Андреева дошла до четвертьфинала. Пару недель спустя она сыграла в крупнейшем четвертьфинале карьеры в Мадриде и рассказывала, что им с Кончитой работается легко и приятно. На старте «Ролан Гаррос» Мирра подтвердила, что Мартинес стала ее постоянным тренером, – и дальше стала самой молодой четвертьфиналисткой турнира за 19 лет .

Если в среду Андреева выйдет в полуфинал, она превзойдет тренера: Мартинес, хоть и заиграла так же рано, в четверку сильнейших на «Шлеме» впервые пробилась в 21.

«Могу выйти и добить». Мирра в двух четвертьфиналах «РГ» сразу: мы поговорили перед главным днем ее жизни

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Gary M Prior, Clive Mason; instagram.com /conchita__martinez/