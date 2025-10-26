Давидович-Фокина проиграл все четыре финала в этом сезоне
Алехандро Давидович-Фокина уступил в финале пятисотника в Базеле.
Испанец проиграл 19-летнему Жоао Фонсеке – 3:6, 4:6.
26-летний Давидович-Фокина пять раз доходил до финала ATP и проиграл все пять матчей. В этом сезоне он четырежды доходил до решающей стадии: в Делрей-Бич он проиграл Миомиру Кецмановичу, в Акапулько – Томашу Махачу, в Вашингтоне – Алексу де Минауру.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
