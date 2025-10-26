  • Спортс
Фонсека после победы в Базеле: «Мы с командой поспорили, что если я выиграю, то мы побреем меня налысо»

Чемпион турнира в Базеле Жоао Фонсека пообещал, что побреется налысо.

19-летний бразилец взял крупнейший титул в карьере, обыграв в финале пятисотника Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 6:4).

После этого он поделился эмоциями в интервью на корте.

– Это сумасшествие. Тяжело говорить, потому что мы прошли через многое. Я хочу поблагодарить семью и тренеров за то, что помогли мне достичь этого потрясающего результата. Мои родители только прилетели из Бразилии. Они собирались в Париж, но в последний момент поменяли билеты и прилетели сюда за час до матча. Замечательно, что они были со мной, когда я выиграл самый большой титул в карьере. Играть в этот спорт – одно удовольствие. Было очень приятно играть на этом турнире. Я просто очень счастлив.

– Ваши родители плакали. Что значит такой успех в вашей карьере?

– Они были теми, кто в меня верил. Я думал поступить в университет. Они сказали: «Выбор за тобой. Мы поддержим любое твое решение». Я хочу их поблагодарить. Мама с детства путешествует со мной – с тех пор, как мне исполнилось 11 лет. Поэтому я посвящаю этот титул маме.

А во время чемпионской речи он сказал: «Мы с командой поспорили, что если я выиграю один из этих турниров, то мы побреем меня налысо (вздыхает, улыбается). Так что скоро я буду без волос».

