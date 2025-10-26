Давидович-Фокина – Фонсеке: «Ты точно станешь следующим Ноле и победишь Алькараса и Синнера»

Алехандро Давидович-Фокина поздравил Жоао Фонсеку с титулом в Базеле.

Давидович-Фокина уступил 19-летнетнему бразильцу в финале со счетом 3:6, 4:6.

«Первым делом хочу поздравить Жоао. Ты играл сегодня невероятно. Ты лицо этого спорта, перед тобой светлое будущее. Ты точно станешь следующим Ноле и победишь Карлоса [Алькараса] и Янника [Синнера]», – сказал испанец во время речи на церемонии награждения.