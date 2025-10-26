Селехметьева стала чемпионкой WTA 125 в Роверето и дебютирует в топ-100

Оксана Селехметьева выиграла турнир WTA 125 в Роверето.

В финале она разгромила 152-ю ракетку мира Лукрецию Стефанини – 6:1, 6:1.

Россиянка взяла второй титул этой категории – в сентябре она выиграла турнир в Сан-Себастьяне.

В обновленном рейтинге 22-летняя Селехметьева впервые войдет в топ-100 и станет 96-й ракеткой мира. Сейчас она занимает 113-ю строчку рейтинга, а ее наивысшей позицией ранее была 112-я строчка.