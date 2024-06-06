Мы узнали про уговор с мамой.

Конечно, это упущенный шанс .

Досада, что не получилось пройти в финал по весьма расчищенному пути.

Боль, что все в полуфинале закончилось так быстро.

Но давайте сделаем так, чтобы эти впечатления пожили в нас часик-два, ну максимум до того, как пойдем спать. Потому что важнее не это.

Мирра Андреева провела турнир прорыва, теперь у нее еще больше возможностей комфортно двигаться дальше. К следующим полуфиналам «Шлемов».

В понедельник она поднимется на 23-е место в рейтинге.

Значит, попадет в основную сетку на любом турнире, где захочет сыграть, будет в посеве как минимум на «Уимблдоне», потому что до следующего «Шлема» не надо защищать никакие очки – дальше горит только четвертый круг там.

Хотя сама она, похоже, задумалась об этом только после моего вопроса. И по ходу трогательной истории, которую послушаем ниже, осознала: «Да, неплохо получилось. Дополнительный повод принять, что турнир удался».

Полуфиналом «Ролан Гаррос» Мирра, судя по всему, забрала себе шанс сыграть на Олимпиаде – теперь она четвертая из россиянок (подвинула Анну Калинскую, ставшую 24-й), к тому же пара с Верой Звонаревой на этих кортах уже даже наиграна.

Банально, но у нее в запасе еще столько подобных подходов к топ-стадиям на «Шлемах» и других крупных турнирах. Ближайшая по возрасту в топ-20 – Коко Гауфф, проигравшая полуфинал за полтора часа до Мирры, она на три года старше. Ее путь – как раз ориентир.

***

Я провел в Париже две недели: от Мирры до Мирры.

В 11 утра пятницы, за два дня до старта основной сетки, мы встречались с ней первой, чтобы записать вот это интервью . В восемь вечера четверга за два дня до конца турнира она пришла, чтобы объяснить поражение и слезы на центральном корте в полуфинале.

Неожиданно уже сейчас, после вылета Мирры, поймал мысль: у меня нет ощущения, что она как человек прошла за эти две недели особый путь, неким образом повзрослела. Это могла бы быть еще одна банальная мысль на основе результатов и шаблонных оценок – но нет.

У меня, наоборот, ощущение, что Мирра такой уже была.

Опыт новый – да, естественно. Мы убедились, что давление как на единственную россиянку ей не повредило, а вот пресс ожиданий от самой себя перед топ-матчем, когда она была чуть ли не фаворитом, как минимум равнозначной претенденткой – похоже, сказался. Играть, когда есть, что терять – вот новое, чему теперь будет учиться Мирра. Она и сама признала: почему-то (и зря) рассчитывала, что Жасмин Паолини будет что-то дарить, а сама была слишком зажата, чтобы забирать свое.

Мирра обозначила ближайший план: «Я лежу в кровати, сплю 12 часов, ничего не делаю. Мы поедем домой, я буду очень молчаливой. Если кто-то что-то спросит, отвечу парой слов, не буду много разговаривать».

Но все-таки она взяла на «Ролан Гаррос» даже больше идеального плана: полуфинал, долгожданное фото с Энди Марреем .

И приблизилась к главной цели на год. Та самая трогательная история:

«Пока у меня только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней в Мадриде. Видели очень многих игроков с собаками, я подумала: тоже хочу. Тренер тоже начала ее уговаривать: давай купим, давай купим, я буду помогать, все делать, ты не представляешь, как это помогает [в жизни теннисиста].

Мама сказала: в топ-20 будешь на конец года, будет тебе собака. Я уже посмотрела, выбрала. Я хочу кокер-спаниэля, но она слишком большая. Надо будет тоже учитывать, с собакой все-таки сложно путешествовать. Так что цель у меня такая».

После «Ролан Гаррос» почти нет сомнений, что поздней осенью у Мирры появится собака.

❤️ Не забываем, что Мирра – умница! А «Ролан Гаррос» – повод для гордости и восхищения

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff, Dan Istitene / Staff, Aurelien Meunier / Stringer, Anthony Devlin / Stringer