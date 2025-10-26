  • Спортс
  • Андрей Рублев: «Я слишком burnout. По-хорошему, нужно взять паузу – неважно, сколько это займет»
Андрей Рублев: «Я слишком burnout. По-хорошему, нужно взять паузу – неважно, сколько это займет»

Андрей Рублев рассказал, что чувствует себя эмоционально выгоревшим.

Сейчас у россиянина пятиматчевая серия поражений. На «Мастерсе» в Париже он начнет матчем против 81-й ракетки мира Джейкоба Фернли.

– Чувствую себя хорошо, уже жду, когда сезон закончится (смеется). Осталось чуть-чуть, поэтому все хорошо.

– Ты говорил, что хочешь полностью поменять  игру. Понятно, что все сразу не изменить, но над чем конкретно ты хочешь поработать здесь?

– Мне нужен брейк [пауза] полностью. Я слишком замученный, слишком истощенный, слишком... burnout [эмоционально выгоревшим]. Мне нужен в любом случае брейк, и уже с новыми силами все буду делать. Слава богу, вне корта я чувствую себя очень хорошо, лучше и лучше. Поэтому вопрос времени, когда это проявится еще и на корте.

– А когда ты понял, что у тебя burnout?

– Ну вот, наверное, в начале Китая окончательно заметил, после первого турнира (Рублев проиграл на старте в Ханчжоу – Спортс’‘).

– Можно ли сейчас что-то сделать или тебе просто нужно отдохнуть и все?

– Ничего не нужно, просто нужно взять паузу, вот что нужно. Но решили уже хотя бы кое-как, как угодно доиграть. Ну а так, по-хорошему, взять паузу на сколько нужно – неважно, сколько это [займет] недель, месяц или больше. Просто взять паузу, не думать и отдохнуть полностью от тенниса, потому что я всю жизнь положил на теннис и у меня никогда не было возможности пожить вне тенниса. И просто сейчас взять эту паузу и пожить жизнь вне тенниса.

– Есть планы какие-то, что ты хочешь делать в паузу?

– Есть, да.

– Можешь [рассказать]?

– Нет (улыбается), – сказал россиянин в интервью «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
