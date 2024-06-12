Игорь Куницын: «Если бы матчи в одиночке и паре не накладывались друг на друга, то Андреева и Звонарева вполне могли бы выиграть парный «Ролан Гаррос»

Теги Игорь Куницын Ролан Гаррос ATP WTA Мирра Андреева Теннис

Игорь Куницын оценил выступление российских теннисистов на «Ролан Гаррос».

«В мужской части открытием стал Павел Котов, он обыграл двух сильных соперников, проиграл только Синнеру. Даня Медведев дошел до четвертого круга, и это его второй результат на «Ролан Гаррос». К сожалению, Андрей Рублев и Карен Хачанов рано вылетели и не смогли сыграть, как нам того хотелось бы.

Лучше всех, безусловно, выступила Мирра Андреева. Она здорово играла не только в одиночке, но и в паре с Верой Звонаревой. Думаю, если бы матчи в одиночке и паре не накладывались друг на друга, то они вполне могли выиграть».

Также тренер мужской сборной России высказался о перспективах Мирры Андреевой.

«Все говорят сейчас о Мирре Андреевой, которая показывает великолепные результаты. Замечательная девочка, очень талантливая и работоспособная, у нее большие перспективы. Очень многое будет зависеть от того, кто будет с ней работать На нее оказывается большое давление со стороны общественности и прессы, но думаю, и с этим она тоже справится, у нее все будет хорошо», – цитирует Куницына ТАСС.

Еще чуть-чуть – и у Мирры будет собака! Давайте запомним ее «РГ» как шаг к мечте

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3 комментария
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Странно, почему это не помешало Гауф взять титул, а Паолини выйти в финал. Наверное потому что просто сниматься не надо. А так да, виртуальная чемпионка.
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история не терпит сослагательного наклонения
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Не надо было сниматься. Вполне реально было сыграть оба матча
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