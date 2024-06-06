❤️ Не забываем, что Мирра – умница! А «Ролан Гаррос» – повод для гордости и восхищения

Мирра Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос», не справившись ни с соперницей, ни с нервами. «Шлем» закончился для нее слезами и выговариванием какого-то недовольства сотруднице турнира в подтрибунном помещении, но не будем терять из вида общую картину: эти две недели – огромный успех 17-летней россиянки.

Андреева впервые:

● сыграла в полуфинале уровня WTA – и сразу на «Большом шлеме»,

● обыграла соперницу из топ-5,

● обыграла двух чемпионок «Шлемов» на одном турнире,

● выиграла матч, в котором проиграла тай-брейк,

● по итогам турнира войдет в топ-25 и станет самой молодой теннисисткой в топ-160.

Еще до «Ролан Гаррос» Мирра была самой многообещающей молодой теннисисткой в WTA – теперь она в этом статусе с большим отрывом. Первый полуфинал «Шлема» она сыграла на четыре года раньше своего тренера – выдающейся Кончиты Мартинес, – и в целом сейчас идет по показателям поколений Селеш, Хингис, Курниковой – игроков мощных, но не знавших ни такой жесткой конкуренции, ни строгих возрастных ограничений (Мирра подпадает под них еще год).

Еще до «Ролан Гаррос» мы знали Мирру как очень контактную, остроумную и обаятельную – теперь об этом узнали даже те, кто смотрит теннис четыре раза в год, а также те, кто любит заклеймить женский теннис отсутствием конкурентоспособного продукта и звездного потенциала. Может, Андреева просто еще очень молода и поэтому общается без фильтра – а может, как человек, не знающий мира без интернета, она понимает, что ее работа не кончается со словами «Гейм, сет, матч», и хочет делать ее хорошо (про ее английский в соцсетях справедливо писали, что он такого же высокого уровня, как ее теннис).

Наконец, мы не на «Ролан Гаррос» узнали, что Мирра Андреева уважает профессию и вряд ли когда-то скажет: «Я не слежу за женским теннисом, и я не слежу за теннисом» . Полгода назад во время Australian Open она провела сравнительный анализ себя и Мартины Хингис , которую многим напоминает, и рассказала, что часто смотрит старые матчи (хоть старые для нее – это, например, и финал Australian Open-2017). Теперь же мы узнали, что ее теннисный кругозор стал еще больше , а ведь любознательность и открытый ум – это качества не только большого профессионала, но и приличного человека.

Мирра Андреева не выиграла этот «Ролан Гаррос», но шансы на это у нее еще будут. А вот гордиться собой она может уже сейчас.

Фото: East News /AP Photo/Aurelien Morissard