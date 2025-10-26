Синнер о физических проблемах в финале в Вене: «Было очень тяжело. Самое важное – попытаться остаться в матче и понять, что происходит»

Янник Синнер поделился эмоциями после титула в Вене.

В финале вторая ракетка мира обыграл Александра Зверева – 3:6, 6:3, 7:5.

– Победа чувствуется удивительно. Начало финала было для меня очень сложным, я уступал с брейком. В первом сете у меня были шансы, но я не смог ими воспользоваться. Он очень-очень хорошо подавал. Я старался зацепиться ментально и играть в лучший теннис в важные моменты. Третий сет немного напоминал американские горки. Временами я очень хорошо чувствовал мяч и старался играть агрессивнее. Я очень рад титулу, он для меня особенный.

– Ближе к концу матча вы испытывали физические проблемы. Вы прикладывали большие усилия, чтобы с ними справиться? Насколько это было сложно?

– Конечно, было очень тяжело. Самое важное – не сдаваться, попытаться остаться в матче и понять, что происходит. Я старался делать правильные выборы в правильные моменты. Думаю, это и сыграло сегодня ключевую роль. И было важно хорошо подавать и сохранять энергию в этих геймах. Я отлично себя показал, но, думаю, это касалось нас обоих, – рассказал Синнер в интервью сразу после победы.